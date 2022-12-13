市場關注今晚美國通脹數據，或影響聯儲局今明兩日議息取態，市場觀望下，股匯債市窄幅波動。香港放寬防疫措施，餐廳、消費、賭、商場股上升。政策傳聞支持，晶片股抽升。恒指午後變動不大，今早低開5點，高位升244點，低位跌81點，高低波幅325點。