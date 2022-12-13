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觀望美通脹 恒指收市升132點 成交減21% 北水流入減少73%

市場關注今晚美國通脹數據，或影響聯儲局今明兩日議息取態，市場觀望下，股匯債市窄幅波動。香港放寬防疫措施，餐廳、消費、賭、商場股上升。政策傳聞支持，晶片股抽升。恒指午後變動不大，今早低開5點，高位升244點，低位跌81點，高低波幅325點。

恒指收市升132點或0.68%，報19596點，大市成交金額1240億元，較上日減少21.83%；國指升26點或0.4%，報6654點。恒生科技指數收報4223點，升0.73%。

藍籌股成交金額545.52億元，佔大市成交43.99%；科指成份股成交金額339.55億元，佔大市成交27.38%；國指成份股成交金額447.14億元，佔大市成交36.05%。

友邦（1299）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。京東（9618）、工行（1398）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌41隻升，26隻下跌，9隻無升跌。中芯（0981）升9.65%，收報18.18元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌5.76%，收報14.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報31元，升17.42%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）創52周高，見34.2元，收報28.7元，跌8.01%。

恒指續高於10天線(19219.42點)，受制於200天線(19723.13點)。科指續高於10天線(4097.56點)、200天線(4128.38點)。

北水南下合計淨流入16.61億元，較上日減少73.91%，連續第3日流入，累計流入87.71億元，對上一次連續3日淨流入是11月17日。南水北上合計淨流出9.47億元人民幣，較上日減少78.18%，連續第3日流出，累計流出55.56億元。

午後消息股表現

內地擬為半導體行業推萬億元支持計劃。中芯國際（0981）收報18.18元，升9.65%；華虹半導體（1347）收報31元，升17.42%；晶門半導體（2878）收報0.6元，升17.65%；上海復旦（1385）收報33.95元，升6.76%；ASMPT（0522）收報57.7元，升1.76%。

廣州車展月底復辦。汽車股變動不大，吉利（0175）收報12.18元，升1.33%；比亞迪（1211）收報210.4元，跌0.38%；華晨中國（1114）收報4.46元，升0.68%；廣汽集團（2238）收報5.45元，跌0.91%；東風集團股份（0489）收報4.49元，跌1.97%；長城汽車（2333）收報10.32元，跌1.53%；北京汽車（1958）收報2.15元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）收報1.04元，跌0.95%；小鵬（9868）收報41.35元，跌0.72%；五菱（0305）收報0.95元，無升跌；理想汽車（2015）收報81.5元，跌1.45%；蔚來集團（9866）收報98.7元，跌0.35%；零跑（9863）收報28.4元，升0.71%。

今早及隔晚消息股表現

明起不再需要掃瞄安心出行，食肆續用疫苗通。翠華控股（1314）創52周高，見0.385元，收報0.35元，升4.48%；大快活（0052）收報13.38元，升8.78%；大家樂（0341）收報13.9元，升7.59%；叙福樓（1978）收報1.06元，升9.28%；稻香（0573）收報0.88元，升10%；味千中國（0538）收報0.83元，升9.21%；太興（6811）收報1.25元，升11.61%；譚仔國際（2217）收報2.44元，升14.55%。

其他受惠股亦上升，國泰（0293）收報8.76元，升3.18%。莎莎國際（0178）創52周高，見1.95元，收報1.93元，升14.2%。謝瑞麟（0417）創52周高，見1.3元，收報1.22元，升3.39%。九龍倉置業（1997）創52周高，見45.35元，收報45.35元，升7.08%。冠君（2778）收報3.06元，升4.79%；希慎（0014）收報23.7元，升5.8%；九龍倉集團（0004）收報23.8元，升4.16%。

德信中國（2019）折讓19%配股，籌2.3億。收報0.92元，跌16.36%。

張力被捕，1.2億保釋金創紀錄，富力（2777）澄清無提供任何保證金。收報2.15元，跌11.52%。

國泰（0293）恢復三條熱門航線頭等客艙服務，選取限量版酒慶祝。收報8.76元，升3.18%。

疫情封控人幣貶值夾擊，萊爾斯丹（0738）料全年轉蝕最多4500萬人幣。收報0.44元，無升跌。

科技園公司伙上海醫藥（2607）推生物醫藥共同培育計劃。收報14.06元，跌1.26%。

帝國金融（8029）：帳面值逾2200萬元加密貨幣開採設備失竊。收報0.171元，升1.79%。

黃光裕在國美（0493）持股首降至三成以下。收報0.154元，無升跌。

耀才（1428）11月未經審核稅後純利升73%，10月至11月累升28%。收報1.46元，升1.39%。

吉利（0175）3.8億全購西安吉利，將生產Smart、吉利SUV。收報12.18元，升1.33%。

香港電訊（6823）：DrGo用戶達34萬，推心房顫動檢測冀半年吸10萬用戶。收報9.62元，升1.58%。

11月新增人幣貸款、社融低過預期，M2增12%多過預期。建行（0939）收報4.71元，無升跌；工商銀行（1398）收報3.84元，跌0.52%。

破頂股表現

破頂股包括，山東新華製藥股份（0719）創上市新高，見17元，收報13.68元，升4.43%；花房集團（3611）創上市新高，見4.28元，收報4.28元，升35.87%；國航（0753）創52周高，見7.77元，收報7.49元，升3.17%；南航（1055）創52周高，見5.57元，收報5.34元，跌0.37%；東航（0670）創52周高，見3.6元，收報3.48元，無升跌；六福集團（0590）創52周高，見24.05元，收報23.2元，升5.22%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.75元，收報4.67元，升4.01%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.3元，收報1.22元，升3.39%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.95元，收報1.93元，升14.2%；三生製藥（1530）創52周高，見8.61元，收報8.46元，無升跌；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.98元，收報6.69元，跌1.18%；國藥控股（1099）創52周高，見21.35元，收報20.35元，跌2.4%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見53元，收報53.45元，跌0.28%；博駿教育（1758）低見0.168元，收報0.415元，跌1.19%；恒盛地產（0845）低見0.08元，收報0.088元，跌1.12%；潤邁德醫療（2297）低見1.58元，收報1.6元，跌9.6%；交運燃氣（1407）低見0.99元，收報1元，跌1.96%；陽光保險（6963）低見5.06元，收報5.06元，跌2.13%；濠暻科技（2440）低見1.76元，收報1.87元，跌6.5%。

6隻股份創52周低，包括Hypebeast（0150）低見0.45元，收報0.45元，跌2.17%；佳明集團（1271）低見3.9元，收報3.95元，無升跌；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；寰宇娛樂（1046）低見0.315元，收報0.32元，跌17.95%；卡賓（2030）低見1.07元，收報1.1元，跌2.65%。

異動股

上升異動股，包括，思考樂教育（1769）收報1.82元，升100%；福森藥業（1652）創52周高，見2.06元，收報2.06元，升57.25%；金輪天地（1232）收報0.125元，升42.05%；花房集團（3611）創上市新高，見4.28元，收報4.28元，升35.87%；超凡網絡（8121）收報0.194元，升29.33%；BC科技（0863）收報3.9元，升23.81%；中國天化工（0362）平上市低位0.01元，收報0.012元，升20%；晶門半導體（2878）收報0.6元，升17.65%；華虹半導體（1347）收報31元，升17.42%。

下跌異動股，包括，金匯（8160）收報0.052元，跌18.75%；寰宇娛樂（1046）見52周低0.315元，收報0.32元，跌17.95%；金貓銀貓（1815）收報0.61元，跌16.44%；德信中國（2019）收報0.92元，跌16.36%；三葉草生物（2197）收報3.45元，跌13.97%；eprint（1884）創52周高，見0.83元，收報0.69元，跌13.75%；中國新城鎮（1278）收報0.061元，跌12.86%；上置集團（1207）收報0.023元，跌11.54%；富力（2777）收報2.15元，跌11.52%；安山金控（0033）收報1.61元，跌10.56%；江山控股（0295）收報0.06元，跌10.45%。

 

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