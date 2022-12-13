吉利指，預期有關建議分拆之最高適用百分比率或會超過5%但低於25%。

吉利指，建議分拆目前擬包括於美國發售極氪股份，及以實物方式向股東分派美國存託股票。

預期首次公開發售將在市場條件許可時開展。目前尚未釐定建議於首次公開發售中提呈發售及出售之美國存託股票之數目及金額。

吉利認為，建議分拆符合股東的整體利益。建議分拆將（其中包括）使投資者更好地評估集團，並專注於保留業務，同時在需要時為極氪提供持續直接及獨立進入股權及債務資本市場的機會。鑒於行業趨勢及基於對集團及極氪業務及營運的評估，建議分拆將提升極氪的價值，使極氪獨立發展並充分釋放其潛力，從而使股東受益。

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