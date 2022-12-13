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疫苗無預防效果？ 中疾控：防感染、發病效果非期望般理想 但有效防重症防死亡

內地放寬防控措施，鼓勵未接種新冠疫苗或加強劑的民眾盡快接種，惟有公眾認為接種新冠疫苗並沒有預防效果 而且無法阻止反复感染。中國疾控中心強調，接種疫苗可以預防感染，也可以預防發病，另外也可以預防重症和預防死亡。目前，新冠病毒疫苗現有預防感染或者發病的效果不是期望般理想，但是預防重症和預防死亡的效果還是非常顯著。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，新冠疫苗在預防重症和預防死亡的效果顯著，所以全球而言，世界衛生組織、各個國家及相關地區，都在推進疫苗接種。

王華慶又指，大量的監測和研究已經顯示，不接種疫苗的話，尤其是在老年人當中，以及在慢性基礎性疾病的人群當中，不管是發生重症還是死亡的風險，和接種疫苗人群相比，風險還是非常高。所以在這種情況下，如果全程接種疫苗以及加強接種的話，就會把這種風險大大降低，從而保護脆弱人群，包括老年人在內的有基礎性疾病的人。

疫苗股普遍向下，三葉草生物（2197）收跌13.97%，報3.45元；騰盛博藥（2137）大跌7.49%，收報8.4元；開拓藥業（9939）挫2.33%，報11.74元；復星醫藥（2196）跌2.45%，報25.9元；康希諾生物（6185）跌6.85%，報85元。

 

 

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