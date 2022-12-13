總商會主席阮蘇少湄表示，對政府剛公布的防疫鬆綁措施表示歡迎，此舉可望鼓勵更多商務旅客和遊客訪港，從而促進本地經濟和商業活動。總商會期望，餘下的防疫規定能進一步解除，而隨着中央政府逐步放寬防疫限制，香港冀能及早與內地全面恢復通關。

香港中華廠商聯合會指，內地正逐步放寬入境檢疫措施，認為現時是與內地重新商討通關的時間表和路線圖的最佳時機，包括增加港人進入內地的配額、增加香港往返內地城市的航班機位和過境客車班次和重開高鐵服務，甚至對入境的香港居民實施等同國內的「0+5」或更短的隔離日數要求，藉此為內地全面恢復對外免檢疫通關探求切實可行的「中途方案」。

政府撤銷往內地及澳門口岸離港檢測待行的安排，持48小時內的陰性證明即可出境，廠商會相信可進一步減低對跨境人士的不便。該會建議政府可進一步放寬社交距離措施，包括鬆綁、甚至完全取消婚宴等大型宴會活動的人數上限，讓業界盡快恢復至疫情前的正常經營。

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