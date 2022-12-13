他指出較大型的上市公司，在實現可持續發展的議題上，過去已具較完善的系統管理，建議在制定準則時，可考慮優先在上述公司推行，繼而擴大到其他上市公司，讓業界作有一個參考的標準。談及港交所將修訂的《上市規則》18C，他認為對於該些行業門檻太高。

此外，財政司長陳茂波表示，過去20年上市公司數目和成交額均大增，本港近來更成為全球第二大的生物科技中心，反映在一國兩制下的發展愈來愈好，為市場提供更多元的產品和服務。雖然近來金融市場受較多不確定因素影響，但新股市場的表現漸見好轉，是有賴連接環球和內地的機遇，未來亦會在GEM方面著手，成為更全面的集資地方，以從多方面提高本港金融市場的質素。