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香港上市公司商會：ISSB準則高擬逐步推行

香港上市公司商會總幹事黃明偉出席活動時，被問及證監會和港交所（0388）合作推出有關氣候相關資訊的監管框架，並以國際永續準則委員會(International Sustainability Standards Board，ISSB)的準則作基礎，認為ISSB準則要求較高，但本港上市公司合作的上下游企業，部份在發展中國家，在這方面未必有充份準備、能夠提供足夠數據，故在制定上要考慮業界面對的困難，逐步推行以實踐可持續發展的項目。

他指出較大型的上市公司，在實現可持續發展的議題上，過去已具較完善的系統管理，建議在制定準則時，可考慮優先在上述公司推行，繼而擴大到其他上市公司，讓業界作有一個參考的標準。談及港交所將修訂的《上市規則》18C，他認為對於該些行業門檻太高。

此外，財政司長陳茂波表示，過去20年上市公司數目和成交額均大增，本港近來更成為全球第二大的生物科技中心，反映在一國兩制下的發展愈來愈好，為市場提供更多元的產品和服務。雖然近來金融市場受較多不確定因素影響，但新股市場的表現漸見好轉，是有賴連接環球和內地的機遇，未來亦會在GEM方面著手，成為更全面的集資地方，以從多方面提高本港金融市場的質素。