道瓊斯工業平均指數收漲103點，升幅0.31%，報34108點。標普500指數收漲29點，升幅0.73%，報4019點。納斯達克綜合指數收漲113點，或1.02%，報11256點。

高盛升1.52%，報368.69美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而聯合健康跌1.4%，報538.22元，拖低道指50點。

科技股方面，蘋果收市報145.47元，升0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報95.63元，升2.48%，亞馬遜收市報92.49元，升2.14%，Facebook收市報120.15元，升4.74%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.29%，報442點。德國DAX指數收漲1.34%，報14497點；法國CAC 40指數漲1.42%，報6744點；英國富時100指數收漲0.77%，報7502點。

美3個月10年期債息續倒掛屆乎72.087基點至93.113點(是12月7日後最闊)，收報87.587基點。美2年期10年期債息倒掛屆乎69.622基點(12月2日後最窄)至84.838基點(是12月8日後最闊)，收報72.333基點。

道指曾升最多2.08%，是11月30日後最大升幅，當日升幅為2.18%。高見34712.28點，是4月22日34727.38點後最高。收市報34108.64點，是12月2日後收市新高，當日報34429.88點。連升2日，累計升632.18點。

標指曾升最多2.77%，是11月30日後最大升幅，當日升幅為3.09%。高見4100.96點，是9月12日4119.28點後最高。今日收市報4019.65點，是12月2日後收市新高，當日報4071.7點。

連升2日，累計升85.27點。

納指曾升最多3.84%，是11月30日後最大升幅，當日升幅為4.41%。高見11571.64點，是9月21日11613.57點後最高。收市報11256.81點，是12月2日後收市新高，當日報11461.5點。連升2日，累計升252.19點，對上一次連升2日是12月1日。