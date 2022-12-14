美股向上，港股ADR跌0.06點，報19596點，即月恒指夜期跌24點，報19665點，夜期高水69點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.24%，折合報319.17元；阿里巴巴（9988）升0.56%，折合報88.84元；美團（3690）跌0.27%，折合報178.52元；匯控（0005）升0.57%，折合報47.97元；建行（0939）跌1.12%，折合報4.66元。
道期現跌0.082%；標期現跌0.06%；納期現跌0.05%。日股現升0.36%，韓股現升0.5%，澳股現升0.28%。
VIX指數隔晚跌9.8%或2.45點，報22.55點。美2年期10年期債息倒掛72.75基點。
紐油現跌0.47%或0.35美元，報75.03美元；布油現升3.44%或2.69美元，報80.68美元；金價現跌0.05%或0.95美元，報1809.85美元；LME 銅期貨隔晚升1.46%或123美元，報8497美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.5012厘。
美皓醫療（1947）上市，定價0.84元。
信利國際（0732）增持信利仁壽10％股權涉資8.45億元。
東岳（0189）發盈喜料全年盈利大幅增長。
天能（0819）旗下A股擬瑞士發行GDR。
港交所（0388）計劃推雙幣股人民幣櫃枱，預計明年上半年開始推行。
國泰（0293）﹕取消黃碼進一步吸引旅客來港。
快狗打車（2246）上市半年，再遭阿里旗下菜鳥減持。
股神巴菲特再減持比亞迪（1211）。
吉利（0175）：建議分拆極氪，分拆適用比率5至25%，續為非全資附屬。
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