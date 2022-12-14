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FTX創辦人「薯條哥」遭控8宗罪 涉串謀欺詐 最高可面臨115年監禁

上月申請破產保護的加密貨幣交易平台FTX，創辦人兼前行政總裁班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF，又稱薯條哥），在巴哈馬被捕，並面臨美國刑事指控。根據紐約聯邦檢察官公開的8項獨立控罪，當中包括串謀和電匯欺詐罪行。

起訴書指出，獨立控罪指SBF涉嫌證券欺詐、電匯欺詐、商品欺詐、欺詐美國，洗黑錢，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例罪行。所有控罪合計，最高可面臨115年監禁。

起訴書提及，SBF故意並在知情的情況下「與其他人同意通過挪用這些客戶的存款並使用這些存款來支付 Alameda Research 的費用和債務來欺騙 FTX.com 的客戶」。同時，又指SBF與他人合謀，「通過向貸方提供有關 Alameda Research 財務狀況的虛假和誤導性信息」來欺騙 FTX 的貸方。

此前有報道指，美國證券交易委員會（SEC）表示，SBF從投資者處集資逾18億美元（約140.4億港元）資金，同時隱瞞了FTX與Alameda Research之間關係的程度。SEC亦指控他使用混合客戶資金。

SBF的律師Mark S. Cohen發表聲明指，SBF正在與他的法律團隊一起研究這些指控，並考慮所有法律選項。