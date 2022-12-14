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上海電氣收裁決書 Reliance須支付1.46億美元

上海電氣（2727）就印度莎聖6*660MW超大型超臨界燃煤電站項目，與Reliance Infra Projects (UK) Limited（Reliance UK）有爭議，並於2019年底向新加坡國際仲裁中心申請仲裁，其後Reliance UK亦申請仲裁，向上海電氣索償近4億美元。上海電氣公布，集團一方申請已收到裁決書，判擔保人Reliance Infrastructure Limited（Reliance）須向集團支付1.46億美元。

上海電氣指，2008年6月與Reliance UK簽署《設備供貨及服務合同》，合同金額為13.1億美元，上海電氣負責提供設備及服務，由Reliance擔保；目前裁決判Reliance須向集團支付1.46億美元，當中包括法律費用、裁決前利息等，28日內付款，另加最終裁決費用的85%或111萬美元等。

據通告，截至9月底，集團對於該項目的應收款項，按照應收賬款和合同資產分別予以會計核算，其中應收賬款餘額為1.27億美元，並按照賬齡法計提壞賬準備，累計折合約4.9億元人民幣；合同資產餘額為2185萬美元，為業主未簽發完工證書對應的項目未到期質保金，按照賬齡法計提壞賬準備，累計折合157萬元人民幣。

上海電氣補充，由於集團一方的仲裁尚待執行，Reliance UK的仲裁亦未結案，對集團期內或期後利潤的影響尚有不確定性，會按案件進度與會計準則等處理，並履行信息披露義務。