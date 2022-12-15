利率預測的分布也偏高，19位官員中有7位預計明年利率將高於5.25％。

聯儲局表示，最近的指標顯示支出和生產增長和緩。最近幾個月就業增長強勁，且失業率保持在低位。通脹仍然高企，反映出與疫情有關的供需失衡、食品和能源價格上漲以及更廣泛的物價壓力。

俄烏戰爭正在造成巨大的民生和經濟困難。戰爭和相關事件正在給通脹帶來上行壓力，並拖累全球經濟活動。委員會高度關注通脹風險。

聯儲局指，力求實現充分就業和通脹率在較長期內達到2%。預計，為了達到具有足夠限制性、假以時日能讓通脹率回到2%的貨幣政策立場，正在進行的目標區間上調將是合適之舉。在確定該目標區間未來的上調幅度時，將考慮貨幣政策的累計緊縮、貨幣政策在影響經濟活動和通脹上的滯後性以及經濟和金融狀況的發展。

聯儲局指，如5月所述，將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。委員會堅定致力於讓通脹回歸其2%的目標。

聯儲局指，在評估貨幣政策的適當立場時，將繼續監測後續信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙實現目標的風險，將準備酌情調整貨幣政策立場。評估將考慮廣泛的信息，包括公共衛生信息、勞動力市場狀況指標、通脹壓力與通脹預期指標，以及金融和國際動態。