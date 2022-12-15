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聯儲局放鷹 道指跌142點 美2年10年期債息倒掛擴大

聯儲局一如預期加息50基點，不過對明後年息率續升，且未有減息計劃則有別於市場預測，市場樂觀情緒受到打壓，美股於加息決定公布後轉跌，三大指數見12月6日後最大跌幅，道指見12月9日後收市新低。美2年期10年期債息倒掛，由加息公布前的65.961基點，擴大至公布後的77.576基點，收報74.019基點。美3個月10年期債息倒掛，於加息公布前曾達98.936基點，創紀錄新低，公布後收窄，收報85.437基點。

道瓊斯工業平均指數收跌142點，跌幅0.42%，報33966點。標普500指數收跌24點，跌幅0.61%，報3995點。納斯達克綜合指數收跌85點，或0.77%，報11170點。

高盛跌2.25%，報360.38元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低54點，而波音升0.6%，報188.25美元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報143.21元，跌1.55%，谷歌母公司Alphabet收市報95.07元，跌0.58%，亞馬遜收市報91.58元，跌0.98%，Facebook收市報121.59元，升1.19%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報442點。德國DAX指數收跌0.26%，報14460點；法國CAC 40指數跌0.22%，報6730點；英國富時100指數收跌0.1%，報7495點。

 

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