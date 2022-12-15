聯儲局一如預期加息50基點，不過對明後年息率續升，且未有減息計劃則有別於市場預測，市場樂觀情緒受到打壓，美股於加息決定公布後轉跌，三大指數見12月6日後最大跌幅，道指見12月9日後收市新低。美2年期10年期債息倒掛，由加息公布前的65.961基點，擴大至公布後的77.576基點，收報74.019基點。美3個月10年期債息倒掛，於加息公布前曾達98.936基點，創紀錄新低，公布後收窄，收報85.437基點。