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港股ADR跌52點 夜期高水77點 3新股上市

美股下跌，港股ADR跌52點或0.27%，報19621點，夜期升25點或0.13%，報19750點，夜期高水77點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.13%，折合報324.59元；阿里巴巴（9988）跌1.29%，折合報88.35元；美團（3690）升0.54%，折合報183.79元；匯控（0005）跌0.91%，折合報47.61元；建行（0939）跌0.58%，折合報4.65元。

道期現升0.173%；標期現升0.16%；納期現升0.09%。日股現跌0.45%，韓股現跌0.6%，澳股現跌0.44%。

VIX指數隔晚跌6.25%或1.41點，報21.14點。美2年期10年期債息現倒掛74.006基點。美3個月10年期債息倒掛84.777基點。

紐油現跌0.03%或0.03美元，報77.25美元；布油現升2.5%或2.02美元，報82.7美元；金價現跌0.04%或0.79美元，報1806.53美元；LME 銅期貨隔晚升0.22%或19.5美元，報8516.5美元。美國10年期債息現升0.73%或0.0255厘，報3.5029厘。

今日焦點股份可留意：

3新股上市，3D Medicines（1244）定價24.98元。步陽國際（2457）定價0.5元。衛龍（9985）定價10.56元。

匯控（0005）「搶人才」，據報向被裁大行員工招手。

上海電氣（2727）收裁決書，Reliance須支付1.46億美元。

國美零售（0493）獲大股東黃光裕2億貸款。

中國太保（2601）首11月保費收入3709億人幣，升8.6%。

中國中免（1880）上市4個月，GIC減持一半至5%以下，累計套現3.6億。

中海油（0883）獲母公司增持3.13億股至66.01%，上日斥1.1億增持。

環球數碼（8271）被判需付珠影製片1.57億元。

 

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