恒指今早低開60點或0.31%，報19612點，大市成交金額38億元；國指今早低開17點或0.27%，報6684點。恒生科技指數開市報4225點，跌0.28%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、藥明生物（2269）、蒙牛（2319）貢獻恒指較多。
藍籌28隻升，33隻下跌，15隻無升跌。海底撈（6862）升1.9%，報21.5元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌3.86%，報7.23元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，16隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報272元，升4.94%；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報7.5元，跌2.6%。
恒指續高於10天線(19414.67點)，受制於200天線(19691.22點)。科指續高於10天線(4180.14點)、200天線(4119.78點)。
旭輝永升（1995）遭控股股東折讓9%減持，套現4.3億。開市報4.85元，跌9.01%。
3新股上市，3D Medicines（1244）定價24.98元。開市報29元，升16.09%。步陽國際（2457）定價0.5元。開市報0.355元，跌29%。衛龍（9985）定價10.56元。開市報10.2元，跌3.41%。
匯控（0005）「搶人才」，據報向被裁大行員工招手。開市報47.6元，跌0.94%。
上海電氣（2727）收裁決書，Reliance須支付1.46億美元。開市報1.85元，跌0.54%。
國美零售（0493）獲大股東黃光裕2億貸款。開市報0.159元，升6%。
中國太保（2601）首11月保費收入3709億人幣，升8.6%。開市報17.96元，升1.47%。
中國中免（1880）上市4個月，GIC減持一半至5%以下，累計套現3.6億。開市報217.8元，升1.3%。
中海油（0883）獲母公司增持3.13億股至66.01%，上日斥1.1億增持。開市報10.06元，無升跌。
環球數碼（8271）被判需付珠影製片1.57億元。無成交，報0.095元。
破頂股包括，同程旅行（0780）創52周高，見18.8元，開市報18.8元，升1.51%；耀才（1428）創52周高，見1.65元，開市報1.65元，升12.24%；首都機場（0694）創52周高，見6.03元，開市報6.03元，升0.33%；中達（0139）創52周高，見0.102元，開市報0.102元，升3.03%。
1隻股份創上市新低，包括陽光保險（6963）低見4.95元，開市報4.95元，跌0.4%。
異動股
上升異動股，包括，3D Medicines（1244）開市報29元，升16.09%；茂宸集團（0273）開市報0.031元，升14.81%；華誼騰訊娛樂（0419）開市報0.165元，升12.24%；上坤（6900）開市報0.103元，升10.75%；法拉帝（9638）開市報22元，升10%；成實外教育（1565）開市報0.22元，升6.8%；縱橫遊（8069）開市報0.195元，升6.56%；國美（0493）開市報0.159元，升6%；復星旅遊文化（1992）開市報11.46元，升5.52%。
下跌異動股，包括，步陽國際（2457）開市報0.355元，跌29%；旭輝永升服務（1995）開市報4.85元，跌9.01%；晶苑國際（2232）開市報2.43元，跌3.95%；宏橋（1378）開市報7.23元，跌3.86%；偉源控股（1343）開市報0.077元，跌3.75%；旭輝（0884）開市報1.34元，跌3.6%；衛龍（9985）開市報10.2元，跌3.41%；翰森製藥（3692）開市報14.36元，跌3.1%；盛諾集團（1418）開市報0.063元，跌3.08%。
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