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攜程第三季轉賺2.4億 勝預期 受惠內地復蘇 曾升逾7%創年半高

攜程（9961）公布第三季業績，轉賺2.45億元人民幣(下同)，去年同期蝕8.68億，而第二季則賺4300萬元。調整後每ADS收益1.58元，好過預期的1.07元。毛利升36%至56.2億元，好過預期的51.8億元。

期內各項表現均好過預期，主要得益於國內市場的強勁復蘇。收入按年升29%至69.0億元，亦好過預期的65.2億元；住宿預訂收入升32%，至29.0億元，預期為27.8億元；交通票務收入升44%，至26.2億元，預期為24.7億元；包價旅遊收入跌1.3%，至3.87億元，預期為3.398億元；企業差旅收入升9.5^，至3.70億元，預期為3.295億元。

公司指，第三季，由於放寬的旅行限制以及夏季旺盛的旅行需求，公司國內業務呈現強勁復蘇，導致旅行預訂量增加。隨著國家持續開放和逐漸恢復常態化，公司的國際業務也保持增長勢頭。

攜程集團曾升最多7.56%，是11月29日後最大升幅，高見278.8元，是2021年6月30日279元後最高。現報271.2元，升4.63%。

 

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