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追蹤馬斯克飛機成名 美大學生Jack Sweeney Twitter帳戶遭凍結

Twitter（美：TWTR）宣布將凍結專門用於分享個人實時位置的帳戶，當中包括美國19歲大學生Jack Sweeney。他開發出專門用於追蹤特斯拉（Tesla）CEO馬斯克飛行路線的軟件，並在Twitter帳號上發布即時更新。

Jack Sweeney營運的@ElonJet帳戶發布了一條資訊，稱該帳戶因違反Twitter規則被暫停。該帳戶有大約50萬粉絲。Twitter亦暫停了他運營的其他幾個追蹤公眾人物飛行動向的帳戶。

馬斯克發帖文指：「實時發布他人的位置違反洩密政策，但延遲發布位置是可以的。」不過，此前馬斯克曾示不會暫停@ElonJet帳戶。

Twitter在其網站上更新了有關分享私隱或實時位置資訊的指導說明。公司表示，專門用於分享某人實時位置的帳戶將被自動暫停。Twitter沒有回應置評。

@ElonJet 只是Sweeney創建的飛行跟蹤帳戶之一，Sweeney亦有開設帳戶追蹤其他知名富豪，例如微軟聯合創始人蓋茨 (Bill Gates)和亞馬遜創始人貝索斯 (Jeff Bezos)。

之前有報道指，馬斯克將@ElonJet視為安全威脅，曾不惜開出5000美元(約3.9萬港元)支票，希望Sweeney能夠刪除該帳號，惟Sweeney未有接受。

 

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