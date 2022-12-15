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內地11月零售、工業生產見半年最差 固投近一年低 均遜預期 失業率半年高

國統局公布，內地11月社會消費品零售下降5.9%，差過預期的降4%，是5月後最低，當月跌6.7。工業生產增長2.2%，差過預期的上漲3.5%，是5月後最低，當月升0.7%。首11月固定資產投資增加5.3%，差過預期的上漲5.6%，是2021年12月後新低，當日報4.9%。

11月末城鎮調查失業率上升至5.7%，是5月後新高，當月報5.9%。

11月份新建商品住宅均價按月下降0.25%，較10月的下降0.37%收窄。

國統局指，國民經濟保持恢復態勢，投資規模繼續擴大，市場價格總體平穩，新動能持續成長，民生保障有力有效，經濟社會大局穩定。總的來看，11月份國民經濟頂住國內外多重超預期壓力，保持恢復態勢，總體運行在合理區間。但國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎仍不牢固。

國家統計局工業司副司長湯魏巍解讀工業生產數據指，受疫情短期衝擊加大影響，工業生產回落，但從累計看，保持總體平穩。同時，工業結構升級態勢未變，新動能繼續成長，民生產品供應得到保障，維護了社會大局穩定。 11月份，新能源產品生產保持高速，新能源汽車產量按年增長60.5%，充電樁、光伏電池、風力發電機組等新能源產品產量分別增長69.0%、68.6%、50.7%。

國家統計局投資司首席統計師羅毅飛解讀首11月投資數據

稱，11月，各地區各部門持續推進穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，有效發揮政策性開發性金融工具作用，推進重大項目建設，加快設備更新改造，加大民營經濟支持力度，投資保持穩定增長。首11月基礎設施投資按年增長8.9%，較首10月加快0.2個百分點，連續七個月回升。期內，製造業投資按年增長9.3%，快於全部固定資產投資4.0個百分點。

羅毅飛稱，大項目投資支撐作用明顯，1—11月份，計劃總投資億元及以上大項目完成投資按年增長11.9%，增速比1—10月回落0.3個百分點，比全部投資高6.6個百分點。從投資先行指標看，1—11月份，新開工項目計劃總投資按年增長20.3%，投資項目（不含房地產開發投資）到位資金增長21.5%，為投資持續穩定增長提供有力支撐。

消費品零售總額數據方面，國家統計局貿易外經司統計師付加奇解讀稱，受新冠肺炎疫情等因素衝擊，11月份消費市場明顯承壓，市場銷售降幅擴大。但線上消費較快增長，基本生活類商品零售增勢較好，部分升級類消費好於整體，超市和便利店等零售業態平穩增長。隨著疫情防控措施不斷優化，居民消費需求穩步釋放，購物方式網絡化趨勢進一步強化，消費市場發展韌性將持續顯現。

付加奇稱，11月份本土疫情波及全國多數省份，居民出行減少、消費場景受限，非必需類商品銷售和聚集型消費受到明顯衝擊。網上零售佔比持續提升。1—11月份，全國實物商品網上零售額按年增長6.4%，增速明顯快於線下商品銷售，佔社會消費品零售總額的比重為27.1%，比1—10月份提高0.9個百分點，自9月份起佔比連續提升。其中，與居民生活關係密切的吃類和用類商品網上零售按年分別增長15.1%和6.1%。

付加奇稱，11月份市場銷售承壓主要是受疫情短期衝擊影響，消費市場提質增效態勢沒有改變。隨著進一步優化疫情防控措施的落地落實，擴內需促消費系列政策逐步見效，消費市場發展韌性持續顯現，居民消費需求將不斷釋放，市場銷售有望穩步恢復。

 

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