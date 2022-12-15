Trip.com指，目前搜索入境香港航班最多的5個目的地分別是曼谷、東京、台北、首爾和大阪，而該等地區的入境香港航班搜索量按周（12月6日）相比，分別增長616%、641%、233%、908%及667%。

至於多數港人定居的目的地，或當地常有商務旅客來港的目的地，包括溫哥華、多倫多、倫敦、紐約、悉尼、新加坡、北京、上海等，該等地區的入境香港航班搜索量按周（12月6日）相比，分別增長152 %、186%、105%、96%、114%、403%、264%、108%。

此外，由外國至香港中轉、往中國內地航班的搜索量在12月13日當日亦錄得與12月6日相比89%的按周增長。Trip.com相信，未來數月出入境需求將持續上升，旅遊業將快速復蘇。

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