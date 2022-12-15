余偉文表示，美國加息不會影響香港的金融及貨幣穩定。香港的貨幣及金融市場繼續保持暢順運作，聯繫匯率制度一直行之有效。

余偉文表示，在聯匯制度下，港元拆息趨近美元拆息。隨着美國持續加息，港元拆息近月已逐步上升。市場普遍預期美元拆息仍有上升空間，再加上本地季節性需求和比較暢旺的股票市場，都會增加港元資金需求，港元拆息在往後一段日子可能處於較高的水平。港元拆息水平是銀行決定存貸利率的一個重要考慮。因此，市民必須對銀行存貸利率可能進一步上升有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

余偉文表示，港匯方面，近日港匯比過去數月稍強，除了是因為年結和本地股票市場等因素帶動的資金需求外，更重要的是反映了聯匯制度下自動利率調節機制的有效運作。市場對有關運作有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心。

余偉文表示，金管局會一如以往密切監察市場情況，並繼續維持貨幣及金融穩定。

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