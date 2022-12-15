，跌12.01點子至4.84714%。

港元現報7.7772元貶值42點子，曾貶值最多69點子，報7.7799元，亦曾升值最多10點子，報7.772元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.66點子至2.05821%；1星期HIBOR跌9.94點子至3.75982%；2星期HIBOR升1.98點子至3.99054%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.05點子至5.40714%；6個月期HIBOR跌0.07點子至5.58286%；12個月期HIBOR升0.11點子至5.785%。

美元指數現報103.842升值0.072點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報4.31786%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.5293%，終止連續2日擴闊，利差是2022年11月30日後最低，當日差距為0.2963%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2022年12月07日，當日利差報0.7837%。

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