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受英美管制所限 ARM據報不會向阿里巴巴出售其最新晶片設計

《金融時報》報道，因軟銀 (Softbank) 旗下 Arm 認為美國和英國不會批准對中國的出口許可，阿里巴巴（9988）或無法取得一些最先進的晶片設計技術。

Arm 早前推出下一代資料中心晶片技術「Neoverse V2」，此前也曾發布多項核心設計，包括 Neoverse N2 和 Neoverse V1。報道指，Arm 認為美英兩國不會批准其向中國企業出售最新的 Neoverse V 系列架構設計，因為後者的性能太高，並可轉為軍事用途。

阿里在上月舉行的雲棲大會上，曾大力宣傳自主研發的「倚天710」，據報就是採用Neoverse V技術。當時阿里巴巴曾表示，阿里雲未來兩年20%的新增算力將使用自研CPU。若中國企業被禁止購買 Arm Neoverse技術，或影響阿里巴巴自主研發的AI及雲計算晶片。

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