美國參議院投票通過，禁止所有政府配發的手機和其他裝置使用廣受歡迎的 TikTok視頻共享應用程序，法案仍須在國會今年休會之前也在眾議院通過。
該法案由密蘇里州共和黨人參議員Josh Hawleyy在一份聲明中說，TikTok是中共的特洛伊木馬。這對美國來說是一個重大的安全風險，在它被迫完全斷絕與內地的關係之前，不得用於政府裝置上。
聯邦調查局局長Christopher Wray上個月告訴眾議院國土安全委員會，內地政府可能使用它來控制對數以百萬用戶的數據收集，或者可以用於控制推薦算法——如果他們選擇這樣做來進行施加影響行動的話，或者控制數以百萬裝置上的軟件。
投票結束後，TikTok發言人Brooke Oberwetter在一份聲明中表示，Hawley 參議員再次推進禁止在政府裝置上使用 TikTok的立法，該法案無助於促進美國的國家安全利益。
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