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恒指半日跌224點 曾穿10天線 科指跌1.5%曾穿10天、200天線

美國如期加息，但未有減息預期，鷹派立場拖累隔晚美股表現，加上今早公布的內地「三頭馬車」數據均遜預期，恒指今早低開60點，短暫升2點後，最多跌439點，高低波幅442點。三大指數齊創12月8日後低。

恒指半日跌224點或1.14%，報19449點，大市成交金額601億元；國指跌86點或1.28%，報6616點。恒生科技指數收報4172點，跌1.54%。

藍籌股成交金額236.58億元，佔大市成交39.36%；科指成份股成交金額145.01億元，佔大市成交24.12%；國指成份股成交金額196.26億元，佔大市成交32.65%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。友邦（1299）、中行（3988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，54隻下跌，3隻無升跌。恒隆地產（0101）升1.62%，收報15.04元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.23%，收報113.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報28.95元，升4.7%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報7.22元，跌6.23%。

恒指曾跌穿10天線(19398.32點)。科指曾跌穿10天線(4174.82點)、200天線(4119.52點)。

北水南下合計淨流入7.69億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入26.1億元人民幣，較上日增加58.03%，連續第2日流入，累計流入42.62億元。

攜程（9961）第三季轉賺2.4億，勝預期，受惠內地復蘇，曾升逾7%創年半高。創52周高，見278.8元，收報269.6元，升4.01%。

電視廣播（0511）賀年廣告減價6%，ViuTV持平，廣告界：整體經濟差，未加價符預期。收報3.72元，跌0.27%。

旭輝永升（1995）遭控股股東折讓9%減持，套現4.3億。收報4.78元，跌10.32%。

3新股上市，3D Medicines（1244）定價24.98元。收報30.35元，升21.5%。步陽國際（2457）定價0.5元。收報0.38元，跌24%。衛龍（9985）定價10.56元。收報10.4元，跌1.52%。

匯控（0005）「搶人才」，據報向被裁大行員工招手。收報47.25元，跌1.66%。

上海電氣（2727）收裁決書，Reliance須支付1.46億美元。收報1.84元，跌1.08%。

國美零售（0493）獲大股東黃光裕2億貸款。收報0.151元，升0.67%。

中國太保（2601）首11月保費收入3709億人幣，升8.6%。收報17.66元，跌0.23%。

中國中免（1880）上市4個月，GIC減持一半至5%以下，累計套現3.6億。創上市新高，見218.2元，收報217元，升0.93%。

中海油（0883）獲母公司增持3.13億股至66.01%，上日斥1.1億增持。收報10.08元，升0.2%。

環球數碼（8271）被判需付珠影製片1.57億元。收報0.103元，升8.42%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見218.2元，收報217元，升0.93%；高視醫療（2407）創上市新高，見51.8元，收報51.4元，無升跌；攜程集團（9961）創52周高，見278.8元，收報269.6元，升4.01%；同程旅行（0780）創52周高，見18.8元，收報18.14元，跌2.05%；攜程（9961）創52周高，見278.8元，收報269.6元，升4.01%；H&H國際（1112）創52周高，見15.24元，收報14.88元，升1.22%；耀才（1428）創52周高，見1.65元，收報1.56元，升6.12%；首都機場（0694）創52周高，見6.03元，收報5.95元，跌1%；茂宸集團（0273）創52周高，見0.036元，收報0.031元，升14.81%；中達（0139）創52周高，見0.115元，收報0.115元，升16.16%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括陽光保險（6963）低見3.88元，收報4.15元，跌16.5%；濠暻科技（2440）低見1.69元，收報1.72元，跌5.49%。

異動股

上升異動股，包括，3D Medicines（1244）收報30.35元，升21.5%；華盛國際（1323）收報0.12元，升17.65%；匯安智能科技（8379）收報0.119元，升16.67%；中達（0139）創52周高，見0.115元，收報0.115元，升16.16%；茂宸集團（0273）創52周高，見0.036元，收報0.031元，升14.81%；明發（0846）收報0.395元，升14.49%；銀城國際（1902）收報0.375元，升13.64%；領悅服務（2165）收報0.92元，升10.84%；法拉帝（9638）收報22元，升10%；安能物流（9956）收報4.41元，升9.98%；恒盛地產（0845）收報0.087元，升8.75%。

下跌異動股，包括，步陽國際（2457）收報0.38元，跌24%；睿見教育（6068）收報0.229元，跌18.21%；陽光保險（6963）創上市新低，見3.88元，收報4.15元，跌16.5%；美皓醫療（1947）收報0.61元，跌15.28%；澳洲成峰高教（1752）收報0.081元，跌13.83%；成實外教育（1565）收報0.181元，跌12.14%；旭輝永升服務（1995）收報4.78元，跌10.32%；縱橫遊（8069）收報0.165元，跌9.84%；金貓銀貓（1815）收報0.62元，跌8.82%；克莉絲汀（1210）收報0.074元，跌8.64%；龍光地產（3380）收報1.3元，跌8.45%。

 

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