報道引述消息指，密歇根和弗維珍尼亞有望成為這座投資可能達數十億美元工廠的所在地。該工廠將為福特的電動汽車提供磷酸鐵鋰電池。

報道引述消息指，兩間公司正在考慮一種新的所有權結構，由福特100%擁有工廠，包括建築和基礎設施，而寧德時代負責運營並擁有電池製造技術。通過這樣的安排，該工廠就沒有寧德時代的直接金融投資，從而可以享受《通脹削減法案》下豐厚的生產稅抵免。

報道引述消息指，由於中美緊張的地緣政治關係，內地政府不鼓勵寧德時代到美國投資。據報早前佩洛西訪台後，寧德時代今年夏季暫停了在北美建設新廠的計劃。

美國財政部將於本月底前發布指引，敲定《通脹削減法案》的內容要求和稅收抵免。報道引述消息指，該提案只是自《法案》8月份簽署成法以來的一個選項，距離敲定還很遙遠。《法案》具體內容要求不明也影響了決定，在墨西哥和加拿大設廠的可能性也沒有排除。

寧德時代在表示，「仍在考慮在美投資事宜，我們尚未做出決定」，「關於我們在美國的投資，正在討論的模式有多種，而且所有選擇都純粹且僅基於商業考量」。又稱，內地政府反對寧德時代在美國投資的消息「失實」。

福特表示，「我們與寧德時代的談判仍在繼續，我們沒有新消息可宣布」。

內地駐華盛頓大使館未立即回應置評請求。內地外交部沒有立即回覆彭博社查詢。

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