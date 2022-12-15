10手海底撈始獲1手特海股份

海底撈將實物分派擁有的所有特海股份（即合共5.574億股特海股份），佔當時將予發行的特海股份總數的90%。根據分派，合資格股東將有權就於記錄日期持有的每10股股份獲得一股特海股份，意味要持有10手（10,000股）海底撈，方可得一手特海股份。碎股方面，合資格股東如有意出售根據分派獲得的特海股份碎股，應聯絡彼等的經紀商。

至於不合資格股東，將不會獲取任何特海股份。不合資格股東根據分派另行獲得的特海股份將於上市後由公司代其在合理可行情況下盡快於市場出售。有關出售的所得款項總額（扣除開支及稅項）將以港元支付予有關不合資格股東，以悉數結付其根據分派將另行收取的有關特海股份，惟倘不合資格股東有權收取的金額少於100港元，則有關金額將以公司為受益人保留。公司預計將於2023年1月27日或前後向不合資格股東支付有關所得款項淨額。

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