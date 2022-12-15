Raf Choudhury稱，這次加息幅度由0.75厘收窄至0.5厘，問題集中在市場會否看到加息步伐進一步放緩， 而鮑威爾對一系列問題的回答以及委員會的暗示，繼續支持我們對聯儲局調高和維持較高終端利率更長時間的看法，從鮑威爾的回答中得出的主要結論為，繼續表明加息速度現在已經不太重要，但最終利率目標仍然更高，最新的通脹數據令人滿意，聯儲局正在尋找更多通脹趨於向下的證據，快速緊縮政策的全面影響仍未浮現，利率可能會在更長時間內保持較高水平，貨幣緊縮的全部影響需要時間才能實現，尤其是對通脹的影響。

至於對亞洲投資者的影響，Raf Choudhury指出，美元因優於預期的通脹數據和聯儲局可能更接近政策拐點的預期而走弱，但鮑威爾的言論表明在通脹方面還有更多工作要做，利率預期仍將走高，並高於其長期目標一段更長時間，市場間的利率差異也依然存在，並進一步利好美元，尤其是在澳洲儲備銀行等多國央行已給出強烈跡象顯示他們正在評估暫停加息的可能，亞洲投資者可以通過投資具質素的美國公司、美元和美元對沖投資級別債券，以及服務業主導型經濟體的貨幣和股票，以配合美元走強，而較高的利率環境也讓亞洲的利率受惠者跑嬴大市，例如新加坡和印尼股票，同時令貨幣政策較寬鬆的中央銀行的利率環境存在優勢，在這種情況下，預計澳洲的利率環境將優於美國。

Raf Choudhury預計，隨着金融領域進一步收緊，經濟增長收縮，商品需求將下滑，由於投資組合外流和貿易量下降，依賴出口的國家亦變得脆弱，並料服務業主導型經濟體的股票和貨幣表現都將跑嬴依賴商品出口的經濟體，因此認為包括新加坡和泰國等東盟國家的貨幣和股票將優於台灣和韓國。

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