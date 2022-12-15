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積金局：第三季永久離港提取強積金申索總數按年減少8%

積金局發表最新的統計數據顯示，今年第三季以包括退休在內等不同理由提取強積金的申索總數為5.79萬宗，按季增加10%。當中第三季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為8,600宗，與上季數目相同，但較2021年同季（9,300宗）減少8%，涉及金額21.77億元，按季增2.98%，按年減少16.4%。

截至2022年9月底，強積金總資產值超過9600億，其中扣除收費及費用後的淨回報超過1400億。過去十年間，強積金總資產值增加134%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為1.7%。

2022年第三季，強積金已收總供款共209.3億元，其中163.6億元（78%）為強制性供款及45.7億元（22%）為自願性供款。

積金局發言人表示：「受惠於近期投資市場表現改善，雖然強積金總資產在2022年第三季一度下跌，但截至2022年11月底，強積金總資產值已回升至10,400億元。在2022年9月底至11月底期間，強積金制度錄得7.0%淨回報。截至2022年11月底，自制度實施以來的年率化淨回報率為2.3%。

 

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