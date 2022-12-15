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貿發局：料明年出口將由今年負6%回升至增長5%

隨各地防疫措施逐漸放寬，香港貿發局預期香港出口增長將由今年的-6%升至明年增長5%。貿發局研究總監范婉兒表示，由於最近疫情緩和及防控措施鬆綁，跨境貨運開始恢復，增長數字的預測並不算保守。

貿發局將早前預測今年出口有低單位數增長，下調至-6%，范婉兒指，由於第四季疫情反彈，通關時間表有所延後，料短期內反彈未必明顯，將於3月反映增長。

今年首10個月，香港總出口較去年同期減少4.4%，主要與疫情期間內地與香港之間的跨境陸路貨運受阻。去年內地佔香港出口總額近6成，今年首10個月香港與內地的出口按年下跌8.8%，從內地的進口亦跌11.3%。

不過，香港對東盟、台灣及韓國的出口均有得升幅，分別錄得12.6%、15%及13.5%。惟香港對日本出口按價值下跌8.7%，主要由於期內日圓兌美元貶值近3成，若以日圓計算，同期香港對日本出口則上升10%。

美國今日再加息50點子，范婉兒指，市場預期美聯儲將放緩加息，明年中或停止加息，惟仍屬高息環境，令發達市場需求更慢。若對歐洲及美國出口大跌，不排除會抵消對中國及東盟出口的增長，其影響仍然存在。

此外，貿發局出口指數第4季降至29.7點，按季下跌3.1點。貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，由於全球需求放緩下，不明朗因素增加，影響香港出口商情緒。惟范婉兒指出，由於調查於11月中旬進行，當時仍宣佈通關，數據有所濟後，其參考價值並不大。

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