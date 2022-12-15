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恒指收市跌304點 科指跌2.3% 齊失10天線 步陽跌40% 陽光、濠暻再破底

聯儲局主席鮑威爾未考慮減息，內地11月經濟數據遜預期見逾半年最差，港股三大指數見12月8日後新低。

恒指午後變動不大，維持今早走勢，恒指今早低開60點，高位升2點，低位跌439點，高低波幅442點。

恒指收市跌304點或1.55%，報19368點，大市成交金額1056億元，較上日減少22.55%，是11月25日947.98億元成交後最少；國指跌110點或1.65%，報6591點。恒生科技指數收報4136點，跌2.39%。

藍籌股成交金額463.77億元，佔大市成交43.91%；科指成份股成交金額262.64億元，佔大市成交24.87%；國指成份股成交金額380.12億元，佔大市成交35.99%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。友邦（1299）、中行（3988）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，61隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升1.28%，收報8.7元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.68%，收報79.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報28.65元，升3.62%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報7.19元，跌6.62%。

恒指失守10天線(19390.26點)、200天線(19690點)。科指失守10天線(4171.22點)，曾跌穿200天線(4119.34點)。

北水南下合計淨流入19.01億元，終止單日流出，淨流入金額是12月12日63.68億元後最多。南水北上合計淨流入49.36億元人民幣，較上日增加198.84%，連續第2日流入，累計流入65.88億元。

午後消息股表現

匯豐、渣打加P。匯控（0005）收報47.2元，跌1.77%；渣打（2888）收報57.4元，跌1.37%；中銀香港（2388）收報25.9元，跌1.33%。

本地地產股普遍向下，新世界發展（0017）收報21.95元，跌1.13%；新地（0016）收報104.2元，跌0.48%；長實集團（1113）收報46.55元，跌0.64%；恒地（0012）收報26.4元，升0.38%；信和置業（0083）收報9.86元，無升跌；華置（0127）收報2.47元，升0.82%；嘉華國際（0173）收報2.73元，跌0.73%。

海底撈（6862）分拆特海國際以介紹形式月底上市，10派1方式作實物分派。收報20.8元，跌1.42%。

今早及隔晚消息股表現

攜程（9961）第三季轉賺2.4億，勝預期，受惠內地復蘇，曾升逾7%創年半高。創52周高，見278.8元，收報268.4元，升3.55%。

電視廣播（0511）賀年廣告減價6%，ViuTV持平，廣告界：整體經濟差，未加價符預期。收報3.75元，升0.54%。

旭輝永升（1995）遭控股股東折讓9%減持，套現4.3億。收報4.81元，跌9.76%。

3新股上市，3D Medicines（1244）定價24.98元。收報31.45元，升25.9%。步陽國際（2457）定價0.5元。收報0.3元，跌40%。衛龍（9985）定價10.56元。收報10.02元，跌5.11%。

匯控（0005）「搶人才」，據報向被裁大行員工招手。收報47.2元，跌1.77%。

上海電氣（2727）收裁決書，Reliance須支付1.46億美元。收報1.83元，跌1.61%。

國美零售（0493）獲大股東黃光裕2億貸款。收報0.149元，跌0.67%。

中國太保（2601）首11月保費收入3709億人幣，升8.6%。收報17.64元，跌0.34%。

中國中免（1880）上市4個月，GIC減持一半至5%以下，累計套現3.6億。創上市新高，見218.2元，收報217元，升0.93%。

中海油（0883）獲母公司增持3.13億股至66.01%，上日斥1.1億增持。收報9.99元，跌0.7%。

環球數碼（8271）被判需付珠影製片1.57億元。收報0.094元，跌1.05%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見218.2元，收報217元，升0.93%；高視醫療（2407）創上市新高，見51.8元，收報51.4元，無升跌；攜程集團（9961）創52周高，見278.8元，收報268.4元，升3.55%；同程旅行（0780）創52周高，見18.8元，收報18元，跌2.81%；攜程（9961）創52周高，見278.8元，收報268.4元，升3.55%；H&H國際（1112）創52周高，見16.46元，收報15.32元，升4.22%；耀才（1428）創52周高，見1.65元，收報1.59元，升8.16%；時代集團（1023）創52周高，見0.62元，收報0.58元，跌4.92%；首都機場（0694）創52周高，見6.03元，收報5.95元，跌1%；茂宸集團（0273）創52周高，見0.036元，收報0.032元，升18.52%；中達（0139）創52周高，見0.115元，收報0.112元，升13.13%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見51.75元，收報52元，跌2.35%；陽光保險（6963）低見3.88元，收報4.41元，跌11.27%；濠暻科技（2440）低見1.63元，收報1.64元，跌9.89%。

2隻股份創52周低，包括尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；力高集團（1622）低見1.6元，收報1.61元，升0.63%。

異動股

上升異動股，包括，3D Medicines（1244）收報31.45元，升25.9%；銀城國際（1902）收報0.415元，升25.76%；奧威控股（1370）收報1.2元，升22.45%；易緯集團（3893）收報0.475元，升21.79%；英皇證券集團（0717）收報0.072元，升20%；茂宸集團（0273）創52周高，見0.036元，收報0.032元，升18.52%；金輪天地（1232）收報0.119元，升13.33%；中達（0139）創52周高，見0.115元，收報0.112元，升13.13%；明發（0846）收報0.39元，升13.04%；安能物流（9956）收報4.48元，升11.72%；寰宇娛樂（1046）收報0.36元，升10.77%。

下跌異動股，包括，步陽國際（2457）收報0.3元，跌40%；美皓醫療（1947）收報0.55元，跌23.61%；萬華媒體（0426）收報0.1元，跌21.88%；縱橫遊（8069）收報0.151元，跌17.49%；成實外教育（1565）收報0.172元，跌16.5%；花房集團（3611）收報3.25元，跌16.24%；睿見教育（6068）收報0.237元，跌15.36%；金貓銀貓（1815）收報0.59元，跌13.24%；思考樂教育（1769）收報1.66元，跌12.63%；天立教育（1773）收報1.76元，跌12%；陽光保險（6963）創上市新低，見3.88元，收報4.41元，跌11.27%。

 

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