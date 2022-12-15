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證監會：歡迎特首委任梁鳳儀為新任行政總裁

證監會發稿指，歡迎行政長官委任梁鳳儀出任證監會行政總裁，任期三年，由明年1月1日起生效。 梁鳳儀現為證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事，她將在歐達禮（Mr Ashley Alder）離任後接替其職務。梁鳳儀將為該會首位女行政總裁，亦為首位本地華人行政總裁。

證監會主席雷添良表示：「梁女士憑藉其視野及遠見、淵博的監管知識和敬業樂業的態度，一直備受同儕、同僚和相關持份者敬重。她在處理高度複雜的監管事宜和倡導監管措施方面，成績斐然。」  

雷添良續稱，深信梁鳳儀在新崗位上會一如既往，竭誠為證監會服務。她的領導將有利於證監會繼續實踐其策略目標，以及履行其在保障投資者，維持市場廉潔穩健和質素，鞏固本港金融市場競爭力方面的職責。他和董事局同仁期待與梁鳳儀在未來三年緊密合作。

即將履新的梁鳳儀表示，深感榮幸能擔任證監會的下一任行政總裁。她很期待與證監會全體同事和董事局緊密合作，並在歐達禮11年任內卓越領導所奠定的成功基礎上，繼續向前邁進。她說，證監會已成立逾三十載，未來他們將加倍努力，繼續保持該會作為世界級市場監管機構的地位。為此，證監會將致力確保香港的監管框架和市場基建切合其目標，令香港這個極其重要的國際金融中心繼續蓬勃發展，並日益加強與內地和世界各地市場的聯繫。

梁鳳儀現年62歲，自2018年以來她一直擔任歐達禮的副手。在加入香港證監會之前，她在當地政府和香港金融管理局工作近20年，並曾在亞洲華爾街日報擔任記者10年。

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