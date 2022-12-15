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安永料港明年IPO集資額可達2000億以上

安永發布《中國內地和香港IPO市場報告》，今年全球IPO活動明顯放緩，不過中國和香港仍是全球IPO的重要地區，IPO數量和集資額分別佔全球37%和56%。香港方面，今年預計共有76間公司上市，集資額1076億元，IPO宗數及集資額按年分別減少21%及68%，至下半年IPO有所回暖，IPO宗數及集資額分別佔全年74%及84%。

安永會計師事務所審計服務合夥人賴耘峯預計，明年在加息步伐放慢、內地疫情改善等情況下，香港IPO集資額有望超過2000億元。他又指，此集資額估算相對保守，未有計及潛在的超大型（Mega）IPO。

港交所（0388）早前刊發《特專科技公司新上市規則的諮詢文件》及諮詢意見，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，18C可在明年第二季落實，屆時可吸引更多企業來港上市，因內地科創公司研發成本高、惟A股上市等候時間較長，至第二年更有望迎來爆炸性增長。不過他表示，現時18C要求市值必須達到80億港元的門檻過高，相信門檻愈低、來港上市的特專科技公司數量愈多，認為最理想可調整至與18A上市門檻一致。

他又稱，中美審計角力下不少中概股已回歸香港，即使中美審計協議報告結果態度溫和，仍未能令中概股安心到美國上市，中美角力現象將揮之不去。對中概股而言，來港亦可提高認受性，下一步可再考慮回歸A股上市。此外，中概股來港上市亦有助延長投資時間，吸引更多區域的投資者。

 

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