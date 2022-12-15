為電子支付提供解決方案及硬件的俊盟國際（EFT Solutions，8062）行政總裁勞俊傑表示，最近各地政府正在研究數碼港元（e-HKD）的應用場景，若日後港府推出，冀公司將成為提供技術支援的供應商，帶領e-HKD應用至零售層面，並將技術普及至各個系統。
勞俊傑稱，EFT Solutions主要提供POS電子支付系統的硬件、背後的運作程式、解決方案及售後服務。公司為商戶設計方案，例如現時不少商戶以O2O（Online To Offline）模式營銷，公司即可將其線上及線下訂單及支付數據整合，減少審計時出現的混亂。售後服務方面，則為商戶的忠誠計劃（Loyalty Program）下的現金券提供背後的技術支援，以及雲端服務。
近日市民關注線上支付的安全問題，勞俊傑指，公司的支付機均有PCI認證，及不時進行升級，相關的信用卡資訊亦主張以代幣化（tokenization）加密處理。
EFT Solutions現時主要業務集中在港，亦有部分業務於澳洲，正拓展至東歐、外蒙等海外國家。由於在消費券帶動下，早前大部分商戶已安裝支付機，料未來主要收入動力來自於解決方案服務。此外，有見及現金使用逐漸減少，公司亦有意將支付技術帶入的士行業。
EFT Solutions於創業板（GEM）上市，被問及有否打算轉至主板上市時，勞俊傑指，公司曾有意轉至主板，惟監管要求近年變化較多，現時則未作考慮。
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