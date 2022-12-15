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國航11月客運運力投入按年跌26% 按月跌11%

國航（0753）公布，11月集團合併旅客周轉量（按收入客公里計）按年、按月均下降。

期內，客運運力投入（按可用座位公里計）按年下降26.2%，按月下降11.3%；旅客周轉量按年下降22.7%，按月下降14.2%。其中，國內客運運力投入按年下降32.1%，按月下降14.1%；旅客周轉量按年下降27.3%，按月下降16.2%；國際客運運力投入按年上升79.8%，按月上升16.8%；旅客周轉量按年上升95.4%，按月上升12.5%；地區客運運力投入按年上升36%，按月下降2.6%；旅客周轉量按年上升81.2%，按月上升6.5%。平均客座率為62.1%，按年上升2.8個百分點，按月下降2.1個百分點。其中，國內航線按年上升4.3個百分點，按月下降1.6個百分點；國際航線按年上升3.4個百分點，按月下降1.6個百分點；地區航線按年上升12.2個百分點，按月上升4.2個百分點。

貨運方面，貨運運力投入（按可用貨運噸公里計）按年下降57.5%，按月下降29.7%；貨郵周轉量（按收入貨運噸公里計）按年下降56.9%，按月下降28.4%；貨運載運率為44.1%，按年上升0.6個百分點，按月上升0.8個百分點。

截至今年11月底，集團合計運營757架飛機，其中自有飛機306架，融資租賃247架，經營租賃204架。

國航今日收報7.39元，跌2.25%。

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