Kikitrade聯合創辦人及總裁陶欣亞表示：「一直以來，Kikitrade以面向合規及保障用戶的資產安全為首要任務。近日經過與香港證監會的充分交流後，決定暫停向香港地區的用戶開放理財產品。」他亦補充，Kikitrade一直與證監會保持緊密聯繫，是次調整理財服務的決定是平台對用戶許下的「堅守合規」承諾。作為扎根香港的加密貨幣公司，Kikitrade將盡力爭取獲批牌照。

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