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港產虛幣交易平台Kikitrade月底停運本港理財產品 創辦人：響應證監會規管

隨立法會於上周三（7日）通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，正式訂立虛擬資產服務提供者發牌制度，港產虛擬貨幣交易平台Kikitrade今日宣布，將於本月30日起停止平台理財產品香港地區的服務及營運，以行動保障用戶的資產安全。平台其他服務包括交易、定投等均維持不變。

Kikitrade聯合創辦人及總裁陶欣亞表示：「一直以來，Kikitrade以面向合規及保障用戶的資產安全為首要任務。近日經過與香港證監會的充分交流後，決定暫停向香港地區的用戶開放理財產品。」他亦補充，Kikitrade一直與證監會保持緊密聯繫，是次調整理財服務的決定是平台對用戶許下的「堅守合規」承諾。作為扎根香港的加密貨幣公司，Kikitrade將盡力爭取獲批牌照。 

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