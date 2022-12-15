用戶成功連結AIA Connect及OpenRice賬戶，其後透過OpenRice完成在香港餐廳的訂座，在OpenRice「成功訂座」頁面將會見到「AIA 開餐保」推廣，點擊後被轉至友邦香港網頁最快2分鐘即可完成投保「AIA 開餐保」。由即日起至2023年1月31日，於推廣期間每次投保「AIA 開餐保」可額外獲贈Rice$3 。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，今次推出業界首個用餐保障「AIA 開餐保」，以相宜保費配合線上投保和理賠程序，提升客戶體驗。將繼續從日常生活不同範疇，為客戶提供多重保障。

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