相對歐美地區，匯豐看好亞洲經濟，相信通脹及經濟增長理想，匯豐投資管理環球首席策略師Joseph Little 表示，對整體投資繼續保持審慎熊度，並認為要提高風險意識。

由於預期下年息率會見頂，他認為債券將會成為下年投資考慮，並看好美國短債前景，同時看好歐洲及亞洲企業債券，其中看好亞洲企業，主要中國逐漸放寬防疫政策及經濟復蘇情況下。市場風險不可小覻，投資主題會以防守性為主，包括基建股前景看高一線。

美息將見頂美元強勢亦有所轉變，Joseph表示，美元轉弱相對亞幣前景轉好，對亞債前景亦屬正面。另外，中國內地重新開放，防疫措施放寬，對航空公司、旅行社、酒店及餐館業前景都看高一線。

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