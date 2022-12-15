他指出，根據《英國2006年公司法》，只要有100名小股東同意，就可以在匯控的周年股東大會提出議案。他呼籲小股東與其一同爭取，在明年4月的周年股東會上正式提出有關議程。

呂宇健又批評，過去幾年匯控業績飽受歐美業務拖累，其中2015年至2020年，亞洲業務就貢獻了集團超過100%的稅前利潤；2021年以後，情況雖有好轉，惟亞洲業務仍然貢獻了近七成的總利潤。直至兩年前，匯控提出「重返亞洲」戰略，反映管理層深明亞洲業務的重要性，但偏偏亞洲業務卻被用作補貼其他市場，嚴重損害股東利益。

呂宇健指出，英國央行兼銀行管理局2020年要求匯控取消派發相當於140億美元的股息，讓銀行有資金貸款給英國中小企業，即使匯控當時已經除淨，但仍取消派息，是因為匯控受英國監管。他表示，匯控業務主要在亞洲，但香港的金融監管對其影響力仍然極為有限，而隨着中美角力白熱化，匯控未來面對的地緣政治風險只會有增無減。

其他報道

匯豐投資：美息美元見頂 看好亞債前景

友邦香港推「AIA開餐保」 用餐中新冠、意外、食物中毒等受保

換新鈔︱匯豐：本月底起可網上預約兌換新鈔套裝

傳澳門政府明與6獲牌博企簽合同

港產虛幣交易平台Kikitrade月底停運本港理財產品 創辦人：響應證監會規管

恒生加P 0.25厘 四大行均已公布加息

國航11月客運運力投入按年跌26% 按月跌11%

渣打：本月底起推網上預訂新鈔兌換服務 新鈔套裝總值3000元

EFT Solutions：冀成為數碼港元技術支援商 帶領普及至零售層面

中銀香港下月5日起提供新鈔兌換服務 設有3000元標準裝

長和：米高嘉道理將辭任 其子斐歷嘉道理獲任獨立非執董

安永料港明年IPO集資額可達2000億以上

換新鈔｜ 三間發鈔行將於1月5至7日提早營業 為市民提供換鈔服務

證監會：歡迎特首委任梁鳳儀為新任行政總裁

中達集團：成為TikTok電商官方授權合作機構

全日沽空金額138億 比率13.11%

繼匯豐、渣打後 中銀香港下周一起加P 0.25厘

恒指收市跌304點 科指跌2.3% 齊失10天線 步陽跌40% 陽光、濠暻再破底

貿發局：料明年出口將由今年負6%回升至增長5%

渣打下周一起加P 0.25厘