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呂宇健計劃召集小股東 要求匯控分拆及派季息

匯控（0005）分拆亞洲業務及派息政策惹起不少爭議「分拆匯控關注組」，召集人呂宇健（Ken Sir）在報章及社交平台發聲明，要求匯控管理層提出確實分拆方案，釋放近2000億元的價值，同時盡快落實季度派息，將派息水平重上疫情前固定的51美仙，並清楚交代未來股息策略。

他指出，根據《英國2006年公司法》，只要有100名小股東同意，就可以在匯控的周年股東大會提出議案。他呼籲小股東與其一同爭取，在明年4月的周年股東會上正式提出有關議程。

呂宇健又批評，過去幾年匯控業績飽受歐美業務拖累，其中2015年至2020年，亞洲業務就貢獻了集團超過100%的稅前利潤；2021年以後，情況雖有好轉，惟亞洲業務仍然貢獻了近七成的總利潤。直至兩年前，匯控提出「重返亞洲」戰略，反映管理層深明亞洲業務的重要性，但偏偏亞洲業務卻被用作補貼其他市場，嚴重損害股東利益。

呂宇健指出，英國央行兼銀行管理局2020年要求匯控取消派發相當於140億美元的股息，讓銀行有資金貸款給英國中小企業，即使匯控當時已經除淨，但仍取消派息，是因為匯控受英國監管。他表示，匯控業務主要在亞洲，但香港的金融監管對其影響力仍然極為有限，而隨着中美角力白熱化，匯控未來面對的地緣政治風險只會有增無減。

 

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