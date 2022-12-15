據公告，羅兵咸在其2022年開展3日工作的過程中，據雅生活中期管理帳目中，其審計計程車工作的過程中與雅居樂的管理層就可能影響雅居樂2022年度的財務報表的若干重要事項進行過討論，並要求雅生活管理層提供上述三項資料。

雅居樂指，雅生活集團根據投資合同期限約定已收回部分金融產品投資並實現投資收益，對於尚未到期繼續持有的金融產品，其公允價值高於投資成本。此外，雅生活集團亦根據相關借款協議約定已收回部分第三方企業的借款。同時，由於未最終達成合作，雅生活集團已收回向第三方支付的合作誠意金。雅生活集團的金融產品投資及第三方借款及合作業務款項均有相關的內部管控流程，均遵照內部管控流程做出投資、出借及合作款項支付安排。上述16.12億元人民幣的金融產品投資及9.42億元人民幣的借款與集團資產總額相比只佔較小的比例。

雅居樂董事會又指，知悉羅兵咸所提出的上述事項，並認為羅兵咸於辭任前尚未就2022年度開展實質的審核工作。雅居樂董事會承諾將密切跟進上述事項，並向安永提供所有必要資料以配合其完成2022年度的審核工作。

其他報道

匯豐投資：美息美元見頂 看好亞債前景

友邦香港推「AIA開餐保」 用餐中新冠、意外、食物中毒等受保

換新鈔︱匯豐：本月底起可網上預約兌換新鈔套裝

傳澳門政府明與6獲牌博企簽合同

港產虛幣交易平台Kikitrade月底停運本港理財產品 創辦人：響應證監會規管

恒生加P 0.25厘 四大行均已公布加息

國航11月客運運力投入按年跌26% 按月跌11%

渣打：本月底起推網上預訂新鈔兌換服務 新鈔套裝總值3000元

EFT Solutions：冀成為數碼港元技術支援商 帶領普及至零售層面

中銀香港下月5日起提供新鈔兌換服務 設有3000元標準裝

長和：米高嘉道理將辭任 其子斐歷嘉道理獲任獨立非執董

安永料港明年IPO集資額可達2000億以上

換新鈔｜ 三間發鈔行將於1月5至7日提早營業 為市民提供換鈔服務

證監會：歡迎特首委任梁鳳儀為新任行政總裁

中達集團：成為TikTok電商官方授權合作機構

全日沽空金額138億 比率13.11%

繼匯豐、渣打後 中銀香港下周一起加P 0.25厘

恒指收市跌304點 科指跌2.3% 齊失10天線 步陽跌40% 陽光、濠暻再破底

貿發局：料明年出口將由今年負6%回升至增長5%

渣打下周一起加P 0.25厘

積金局：第三季永久離港提取強積金申索總數按年減少8%