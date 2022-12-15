惠譽表示，儘管外部融資等領域依然強勁，但長期高企的財政赤字、不斷上升的債務水平和經濟波動等因素，正逐漸削弱中國強勁的信用實力，這是新冠肺炎疫情所導致的結果，但也反映政策突然轉變的頻率增加或政策引起的公共衛生和企業監管中斷，這都加劇經濟不確定性，並對商業環境發展穩定性出現質疑。

惠譽認為，隨着疫情封控措施取消，正常的經濟活動將恢復，許多信貸負面趨勢可能在未來數個季度內穩定下來。 然而，中國取消清零政策仍處於初期，在這個關鍵的過渡時期，宏觀經濟和其他政策將如何應對，仍有待觀察。

惠譽預測，中國經濟未來將實現部分增長復蘇，由今年經濟增長2.8%，料至明年增長4.1%。同時，在開發商重新獲得融資渠道、買家的情緒顯著改善前，該行預計內房行業不會持續復蘇。

該行預計，今年中國赤字將擴大至GDP的8%，預測僅略低於2020年最高峰期的約9%，並意味着由2021年開始財政惡化約3.5個百分點。該行又預計，至2023年底，一般政府債務將升至GDP的56%，較2019年疫情前的38.5%水平大幅上升。同時，該行預測，中國經常帳盈餘將在今年達到GDP的2.2%，創8年新高，高於2021年的1.8%。

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