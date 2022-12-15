moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】仍然在返工都應該要慶賀

    「就算你好努力搵客，好勤力咁畀Trading Idea，有用咩？」久違的收市後Happy Hour聚，在疫情封控措施放寬下逐步回復。朝令夕改的防疫政策，追不上病毒散播及民心思變的速度，結果幾張白紙，成為內地鬆控的轉捩點。內地一鬆，港官才夠膽跟隨，這種並非根據本身地區情況，而盲目跟風的政策制訂方法，在「由治及興」的美麗新香港，似乎已變成常態。

    「大膽講句，入行十幾年，今年真係差無可差，比金融海嘯、歐債危機仲差。」專職Corp Fin的舊同學A，任職的中資券商，自年中已分階段裁員。中資行最愛面，對外當然不會承認裁員，最多說是業務調整，但行內人心知肚明這代表甚麼。「大Deal從來輪唔到我哋做，但今年連細Deal都無幾單執，係靠住啲Financial Advisory嚟吊命。你見我5點已經可以拎住杯酒嚟同你吹水，都知我返工都係玩手指啦。」

    「IPO無得做，Sell Side一樣無得做。唔好睇呢個幾月成交上返過千億，以為生意好咗，It’s just “False Hope”。」與我同樣任職炒房的舊同學B，完全說出了藏在心底的無奈。到底今年發生過甚麼事？大市雖然急跌後反彈，但一整年都沒有出現過一個如雷曼倒閉、歐豬破產等震撼整個市場的壞消息。內地堅持清零，早已屬意料中事；俄烏戰事、美大幅加息、內房債爆煲等，雖然都曾震動一時，但對中港股市殺傷力理應有限，但就這些因素一點一滴累積起來，卻變成了今天的頹廢模樣。

    「難，難在願意買嘢嘅人，突然間消失晒，仲要係毫無先兆，Sharp Cut，到驚覺嗰一日，大市成交已經得返唔夠1,000億，恒指已經跌穿咗萬五點。」股市總有牛熊之分，寒冬時不是不願意守，而是無險可守。「以往熊市，仲會有啲客願意入場撈底，覺得別人恐懼時可以貪婪，起碼有Trade可以做；今年呢轉熊市，係熊到水盡鵝飛嘅程度，就算Sales打爆個電話，啲客個個寧願揸現金，平一平都唔買。」美國大幅加息，抽緊市場流動性，令投資者不願意將錢投放入其他資產，是市場缺水的學術上解釋；但這個解釋套入不了港股的實際情況上，因為港股缺水，歸根究底是由於內地缺水，而內地缺水又沿於堅持清零，清零影響各行各業經營環境，這些都不是市場參與者可控制的事。

    「到呢個幾月就嚟上返兩萬點，一樣無人夠膽追。」舊同學B分析客戶們的矛盾心態，揭示生意清零的原因。「萬五點時唔敢撈底，去到萬八點，啲客都已經開始覺得頂頂哋，更加唔敢追。到真係上到萬九點，唔好以為可以增強返啲客嘅信心，佢哋會覺得，既然幾千點嘅升浪都錯過咗，兩萬點阻力咁大，唔通為咗賭向上1,000點嘅升幅，要押注隨時跌返幾千點落嚟嘅機會？簡單講，就係值博率唔夠高。」

    「實不相暪，其實自九月開始，我覺得唔單止自己，甚至大半個Floor，已經躺平咗。」一直不發一言的舊同學C終於開口，他也是從事Sell Side工作。「生意淡泊，唔好講辦公，連『扮工』都扮唔到，十月終於有第一滴血出現，部分呢兩年都無錢賺或者微利嘅枱，開始有人起身，整個Floor更加無心機，等死心態更濃厚。之後仲要變埋0+3，成村人見無生意做，仲即刻Book晒機票去旅行，留喺Floor上嘅人就更少。我諗大家都預咗會被裁，既然都就死，亦唔見得努力有用，不如躺平收糧收到最後一日算。」

    「講真，又有邊間行頂得順唔裁員？強如Goldman大摩，呢幾日都有炒人消息。」對於管理層，肯裁員已不屬於躺平，起碼肯做些甚麼去改善現有處境，像那幾間一線大行，本身的員工成本已較市場平均水平高，當市況一逆轉，單是薪金開支已所費不菲，因此裁員也永遠比其他同業來得快。「你話唔驚無咗份工係假嘅，但無奈嘅係命運唔到我哋掌握。高層對Keep邊張枱有最終決定權，而大家都知道年底前，肯定會有啲枱會消失。交唔到數嘅已作最壞打算，勉強『維皮』嘅枱，都係悲觀多過樂觀。」

    「最可笑係，唔知點解總係有啲人，覺得通關就可以解決所有問題，通關後市況就可以好轉。」Corp Fin與企業的直接接觸最多，舊同學A對經濟狀況的理解，都是第一身的切膚感受。「通關只係方便咗大家出入，零售、旅遊等行業或者即刻會有好轉，但短時間內解決唔到缺水嘅問題。要等人有返生意做，有返錢過手，起碼要等返一年半載。高層肯唔肯俾你張枱等返一年半載，等啲生意返嚟？現實啲講，相信大部分投行都寧願止蝕先，摺埋慳到嘅錢，先係真正見到嘅錢，之後等市況好轉先再請返人。有錢搵嘅，就算要高薪挖角，多多錢都肯畀啦。

    「你覺得我哋四個，到農曆新年，仲有冇心機坐喺度再Happy Hour？」悲觀的舊同學C，問了一條需要有水晶球才可回答的問題。「就算到時失業，都一樣可以Happy Hour，只係心情差少少啫。」舊同事B雖然說生意早已清零，但看法又明顯較樂觀。「新一年嘅願望，或者可以再卑微啲。仍然在返工都應該要慶賀，講到尾，呢幾年咁多朋友同事走，直到今日依然留低喺香港，都係貪佢搵錢易過其他國家。如果喺香港都保唔住份工，仲有咩值得留低喺度？」

羅仕揚