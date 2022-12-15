特海上載的初步招股文件顯示，截至3月底，在海外經營97家食肆，有57家位於東南亞。截至3月底止首季虧損2849.9萬美元。在3月底前，由於欠負關聯方，因此錄負資產2.24億美元。不過，在特海的聆訊後資料集顯示，已於今年6月結清欠負海底撈4.71億美元款項，因此財務狀況已獲改善，預見未來不大可能以溢利派息；同時，公司亦披露，截至6月底止，錄得淨資產2.34億美元。

特海的聆訊後資料集披露，截至6月底，東南亞有61家食肆，總店數已達103家。公司指，去年總客流量980萬次，按年增加38.03%；翻檯率則由2020年的每天2.4次，跌至去年的2.1次；顧客人均消費按年升3.06%至30.3美元；每家餐廳平均每日收入按年跌13.79%至1萬美元。截至今年6月底的六個月，總客流量930萬次，翻檯率每天3次，顧客人均消費25.8美元；每家餐廳平均每日收入1.42萬美元。

公司表示，於2020年、去年全年、以及截至去年及今年6月底止六個月，錄得虧損淨額分別為5380萬美元、1.51億美元以及5150萬美元及5570萬美元。2020年及去年的虧損淨額增加，主要由於堂食業務受新冠肺炎疫情不利影響，源於地方政府實施一系列限制社交聚會及堂食的措施。有關措施於2020年及2021年尤為嚴格及全面。於2020年及2021年，公司所有餐廳均受到若干形式的新冠肺炎限制，包括暫停營業、營業時間受限、客流量管制及社交距離。

公司於2020年及去年，同店銷售額分別較上一年度減少39.3%及1.4%。自今年起，隨着新冠肺炎疫情逐漸受控，公司的餐廳業務逐漸復甦。截至今年6月底止六個月，公司同店銷售額按年增長57.3%。

海底撈今日收報20.8元，跌1.42%。