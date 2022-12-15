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太古地產以55.5億元人民幣增購成都遠洋太古里五成權益

太古地產（1972）宣布，計劃以人民幣55.5億元，向遠洋集團（3377）和非全資附屬公司遠洋服務（6677）購入成都遠洋太古里餘下之50%權益及相關的物業管理公司。遠洋集團表示，擬將套現所得，用於償還債務，預期交易會錄得虧損2.49億元人民幣；遠洋服務則擬將套現所得用作一般營運資金，料錄得淨收益3300萬元。至於太地方面，則因此全資按有成都遠洋太古里的項目，並可以即時帶來收入。

今次太古地產購入成都遠洋太古里餘下之50%權益的交易，將會分三次完成交割，最後一期交割日為明年4月30日。太地表示，衷心感謝合資夥伴遠洋集團一直以來的支持，以及他們為這個項目取得成功所作出的貢獻。

太古地產行政總裁彭國邦表示，他們很高興能夠收購太古里品牌的旗艦項目 ─ 成都遠洋太古里餘下之50%權益。公司在今年公佈未來十年，於核心市場投放1000億港元的投資計劃，當中包括於內地市場投資500億元，拓展大受歡迎的太古里及太古滙品牌。 這次收購為該項發展計劃的重要部份，彰顯太古地產對投資中國內地市場的長遠承諾及信心。

成都遠洋太古里自2015年開業以來，錄得持續強勁的業務表現，2021年度租戶零售額較2015年更錄得五倍增長。該項目於2022年完成第一階段的租戶品牌組合策略升級，今年上半年迎來超過30間新店。於今年年底前，將共有85個品牌開設新店或提升店舖概念，當中包括多間以獨特創新理念設計的全球旗艦店，藉此滿足內地年輕消費者日益增長的需求。