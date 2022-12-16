道瓊斯工業平均指數收跌764點，跌幅2.25%，報33202點。標普500指數收跌99點，跌幅2.5%，報3895點。納斯達克綜合指數收跌360點，或3.23%，報10810點。

聯合健康跌1.98%，報527.68美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累70點，而Verizon升0.85%，報37.77元，貢獻道指2點。

科技股方面，蘋果收市報136.5元，跌4.68%，谷歌母公司Alphabet收市報90.86元，跌4.42%，亞馬遜收市報88.45元，跌3.41%，Facebook收市報116.15元，跌4.47%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.85%，報429點。德國DAX指數收跌3.28%，報13986點；法國CAC 40指數跌3.1%，報6522點；英國富時100指數收跌0.94%，報7426點。

美2年期10年期債息倒掛屆乎73.48基點至81.279基點，收報79.41基點。美3個月10年期債息倒掛屆乎84.309基點至91.415基點，收報87.79基點。

道指曾跌最多2.8%，是9月13日後最大跌幅，當日跌幅為4.21%。曾低見33016.16點，是11月9日32478.87點後最低。收市報33202.22點，是11月9日後收市新低，當日報32513.94點。連跌2日，累計跌906.42點，對上一次連跌2日是12月6日。

標指曾跌最多2.9%，是10月7日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見3879.45點，是11月10日3859.89點後最低。收市報3895.75點，是11月9日後收市新低，當日報3748.57點。連跌2日，累計跌123.9點，對上一次連跌2日是12月2日。

納指曾跌最多3.54%，是10月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.2%。低見10775.61點，是11月9日10344.01點後最低。收市報10810.53點，是11月9日後收市新低，當日報10353.17點。連跌2日，累計跌446.28點，對上一次連跌2日是12月5日。