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港股ADR跌173點 夜期低水81點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌173點或0.91%，報19194點，即月恒指夜期跌105點，報19288點，夜期低水81點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.04%，折合報314.31元；阿里巴巴（9988）跌2.42%，折合報83.82元；美團（3690）跌1.3%，折合報174.5元；匯控（0005）跌1.23%，折合報46.62元；建行（0939）跌1.07%，折合報4.62元。

道期現升0.039%；標期現升0.01%；納期現升0.07%。日股現跌1.29%，韓股現跌0.7%，澳股現跌0.61%。

VIX指數隔晚升7.99%或1.69點，報22.83點。美2年期10年期債息現倒掛78.58基點。

紐油現升0.06%或0.04美元，報76.16美元；布油現跌1.8%或1.49美元，報81.21美元；金價現升0.01%或0.29美元，報1777.14美元；LME 銅期貨隔晚跌2.61%或223美元，報8293.5美元。美國10年期債息現升0.52%或0.0182厘，報3.4645厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日1公布業績，包括，萬邦投資（0158）、奧思集團（1161）

太古地產（1972）以55.5億元人民幣，向遠洋集團（3377）和非全資附屬公司遠洋服務（6677）購入成都遠洋太古里五成權益。

PCAOB稱完全取得中國公司檢查授權，中概股風險大減。

海底撈（6862）公布分派特海，特海：6月結清欠負海底撈4.71億美元，料未來或不以溢利派息。

東航（0670）上月客運運力投入跌43%，國際線升四成。

中能國際（1096）：請求聯交所、各監管機構及特首暫緩明日撤銷上市地位。

羅兵咸辭任雅居樂（3383）核數師，曾要求雅生活（3319）交代近28億元投資及借款等。

傳澳門政府明與6獲牌博企簽合同。

匯豐、恒生、渣打、中銀均已公布加P 0.25厘。

國航（0753）11月客運運力投入按年跌26%，按月跌11%。

俊盟國際（8062）（EFT Solutions）：冀成為數碼港元技術支援商，帶領普及至零售層面。

長和（0001）：米高嘉道理將辭任，其子斐歷嘉道理獲任獨立非執董。

中達集團（0139）：成為TikTok電商官方授權合作機構。

 

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