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恒指低開24點 跌穿10天線 科指跌0.32%

恒指今早低開24點或0.13%，報19343點，大市成交金額17億元；國指今早低開13點或0.21%，報6577點。恒生科技指數開市報4123點，跌0.32%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，26隻下跌，11隻無升跌。藥明生物（2269）升2.77%，報50元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌3.85%，報20元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，13隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報277.2元，升3.28%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報175元，跌4.48%。

恒指跌穿10天線(19457.1點)。科指續低於10天線(4195.68點)，下試200天線(4114.36點)。

兩公司最快今日1公布業績，績前表現如下，萬邦投資（0158）無成交，報103元。奧思集團（1161）無成交，報1.44元。

太古地產（1972）以55.5億元人民幣，向遠洋集團（3377）和非全資附屬公司遠洋服務（6677）購入成都遠洋太古里五成權益。太古地產開市報19.62元，無升跌。遠洋集團（3377）開市報1.08元，升6.93%。遠洋服務（6677）無成交，報2.5元。

PCAOB稱完全取得中國公司檢查授權，中概股風險大減。阿里巴巴（9988）開市報84.15元，跌2.04%；京東（9618）開市報221.6元，無升跌。

海底撈（6862）公布分派特海，特海：6月結清欠負海底撈4.71億美元，料未來或不以溢利派息。開市報20元，跌3.85%。

東航（0670）上月客運運力投入跌43%，國際線升四成。開市報3.39元，無升跌。

羅兵咸辭任雅居樂（3383）核數師，曾要求雅生活（3319）交代近28億元投資及借款等。雅居樂開市報2.81元，跌0.71%。雅生活（3319）開市報9.95元，升0.81%。

傳澳門政府明與6獲牌博企簽合同。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）開市報8.8元，跌0.23%；美高梅中國（2282）開市報8.2元，跌2.38%；澳博（0880）開市報4.32元，跌0.23%；永利澳門（1128）開市報8.89元，跌1.11%；銀河娛樂（0027）開市報51.8元，跌0.1%；金沙中國（1928）開市報25.55元，跌0.39%。

匯豐、恒生、渣打、中銀均已公布加P 0.25厘。匯控（0005）開市報46.8元，跌0.85%；恒生（0011）開市報128元，升0.23%；渣打（2888）開市報57.4元，無升跌；中銀香港（2388）開市報26.2元，升1.16%。

國航（0753）11月客運運力投入按年跌26%，按月跌11%。無成交，報7.39元。

俊盟國際（8062）(EFT Solutions)：冀成為數碼港元技術支援商，帶領普及至零售層面。無成交，報0.172元。

長和（0001）：米高嘉道理將辭任，其子斐歷嘉道理獲任獨立非執董。開市報45.05元，升0.45%。

中達集團（0139）：成為TikTok電商官方授權合作機構。創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升14.29%。

破頂股表現

破頂股包括，中達（0139）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升14.29%。

異動股

上升異動股，包括，中達（0139）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升14.29%；遠洋集團（3377）開市報1.08元，升6.93%；融信中國（3301）開市報1.23元，升6.03%；寶龍地產（1238）開市報2元，升5.26%；港龍中國地產（6968）開市報1.06元，升4.95%；eprint（1884）開市報0.67元，升4.69%；德信中國（2019）開市報0.93元，升4.49%；正榮地產（6158）開市報0.49元，升4.26%；生力啤（0236）開市報0.74元，升4.23%；禹洲（1628）開市報0.54元，升3.85%；美皓醫療（1947）開市報0.57元，升3.64%。

下跌異動股，包括，正榮服務（6958）開市報0.64元，跌5.88%；普拉達（1913）開市報43元，跌5.08%；綠城服務（2869）開市報4.98元，跌4.96%；嗶哩嗶哩（9626）開市報175元，跌4.48%；海底撈（6862）開市報20元，跌3.85%；三一國際（0631）開市報7.62元，跌3.54%；江西銅業（0358）開市報11.44元，跌3.21%；再鼎醫藥（9688）開市報25.9元，跌3.18%。

 

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