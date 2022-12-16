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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌4.14點子至4.80577%，是11月30日後最低，當日報4.43833%。

港元現報7.7792元貶值25點子，曾貶值最多35點子，報7.7802元，亦曾升值最多12點子，報7.7755元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌23.18點子至1.82643%；1星期HIBOR跌39.63點子至3.36357%；2星期HIBOR跌6.88點子至3.92179%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至5.40786%；6個月期HIBOR無升跌報5.58286%；12個月期HIBOR跌0.01點子至5.78488%。

美元指數現報104.36貶值0.198點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報4.32629%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.4795%，連續2日收窄，利差是2022年11月30日後最低，當日差距為0.2963%。

對上一次連續2日收窄，是2022年12月08日，當日利差報0.7165%。

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