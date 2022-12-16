中概股退市風險暫消，加上副總理劉鶴表示，正在考慮支持地產業的新舉措，港股未隨美股隔晚急跌，恒指今早低開24點後，曾跌最多238點，其後止回升，高位升252點，半日高低波幅491點。
恒指半日升18點或0.09%，報19386點，大市成交金額677億元；國指升26點或0.4%，報6618點。恒生科技指數收報4142點，升0.15%。
藍籌股成交金額84.22億元，佔大市成交12.44%；科指成份股成交金額163.4億元，佔大市成交24.13%；國指成份股成交金額220.56億元，佔大市成交32.57%。
京東（9618）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。農夫山泉（9633）、中芯（0981）、潤啤（0291）拖累大市。
藍籌66隻升，9隻下跌，1隻無升跌。碧桂園服務（6098）升5.25%，收報19.66元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌3.91%，收報8.36元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報96.75元，升4.59%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報15.4元，跌5.29%。
恒指失守10天線(19461.4點)。科指續低於10天線(4197.62點)，曾失守200天線(4114.46點)。
北水南下合計淨流出4.66億元，終止單日流入，南水北上合計淨流入7.36億元人民幣，較上日減少85.09%，連續第3日流入，累計流入73.23億元。
兩公司最快今日1公布業績，績前表現如下，萬邦投資（0158）收報103元，無升跌。奧思集團（1161）收報1.44元，無升跌。
太古地產（1972）以55.5億元人民幣，向遠洋集團（3377）和非全資附屬公司遠洋服務（6677）購入成都遠洋太古里五成權益。太古地產收報19.34元，跌1.43%。遠洋集團（3377）收報1.16元，升14.85%。遠洋服務（6677）收報2.5元，無升跌。
PCAOB稱完全取得中國公司檢查授權，中概股風險大減。阿里巴巴（9988）收報86.65元，升0.87%；京東（9618）收報225元，升1.53%。
海底撈（6862）公布分派特海，特海：6月結清欠負海底撈4.71億美元，料未來或不以溢利派息。收報20.8元，升4%。
東航（0670）上月客運運力投入跌43%，國際線升四成。收報3.27元，跌3.54%。
羅兵咸辭任雅居樂（3383）核數師，曾要求雅生活（3319）交代近28億元投資及借款等。雅居樂收報2.97元，升4.95%。雅生活（3319）收報10.34元，升4.76%。
傳澳門政府明與6獲牌博企簽合同。濠賭股新濠國際發展（0200）收報8.68元，跌1.59%；美高梅中國（2282）收報8.52元，升1.43%；澳博（0880）收報4.26元，跌1.62%；永利澳門（1128）收報8.77元，跌2.45%；銀河娛樂（0027）收報51.75元，跌0.19%；金沙中國（1928）收報25.65元，無升跌。
匯豐、恒生、渣打、中銀均已公布加P 0.25厘。匯控（0005）收報46.75元，跌0.95%；恒生（0011）收報126.7元，跌0.78%；渣打（2888）收報57.4元，無升跌；中銀香港（2388）收報25.95元，升0.19%。
國航（0753）11月客運運力投入按年跌26%，按月跌11%。收報7.23元，跌2.17%。
俊盟國際（8062）(EFT Solutions)：冀成為數碼港元技術支援商，帶領普及至零售層面。收報0.172元，無升跌。
長和（0001）：米高嘉道理將辭任，其子斐歷嘉道理獲任獨立非執董。收報4.56元，升1.33%。
中達集團（0139）：成為TikTok電商官方授權合作機構。創52周高，見0.14元，收報0.113元，升0.89%。
破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見218.6元，收報217元，無升跌；新東方（9901）創52周高，見27.1元，收報27.05元，升8.42%；攜程（9961）創52周高，見283.2元，收報279.4元，升4.1%；H&H國際（1112）創52周高，見16.88元，收報16.74元，升9.27%；耀才（1428）創52周高，見1.65元，收報1.61元，升1.26%；阜豐集團（0546）創52周高，見5.44元，收報5.35元，升1.52%；時代集團（1023）創52周高，見0.62元，收報0.61元，升5.17%；首都機場（0694）創52周高，見6.03元，收報6元，升0.84%；中達（0139）創52周高，見0.14元，收報0.113元，升0.89%。
3隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見51.05元，收報53.25元，升2.4%；濠暻科技（2440）低見1.55元，收報1.62元，跌1.22%；美皓醫療（1947）低見0.54元，收報0.56元，升1.82%。
3隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，升1.34%；力高集團（1622）低見1.6元，收報1.61元，無升跌；皇朝家居（1198）低見1.28元，收報1.28元，跌6.57%。
異動股
上升異動股，包括，睿見教育（6068）收報0.28元，升18.14%；山東新華製藥股份（0719）收報14.46元，升18.14%；思考樂教育（1769）收報1.96元，升18.07%；步陽國際（2457）收報0.345元，升15%；遠洋集團（3377）收報1.16元，升14.85%；米蘭站（1150）收報0.172元，升12.42%；雲南水務（6839）收報0.415元，升12.16%；太平洋酒吧（8432）收報0.089元，升11.25%；亞盛醫藥（6855）收報26.15元，升10.81%；旭輝永升服務（1995）收報5.3元，升10.19%；寶龍商業（9909）收報7.6元，升9.99%。
下跌異動股，包括，Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.081元，跌15.63%；中昌國際（0859）收報0.17元，跌13.71%；世紀睿科（1450）收報2.2元，跌12.35%；塗鴉智能（2391）收報12.5元，跌9.68%；高山企業（0616）收報0.072元，跌8.86%；太睿國際控股（1010）收報0.96元，跌8.57%；創新奇智（2121）收報21.95元，跌7.38%；太和控股（0718）收報0.064元，跌7.25%；ASMPT（0522）收報54.3元，跌6.86%；首都信息（1075）收報0.275元，跌6.78%。
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