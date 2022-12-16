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李寧尖沙咀開旗艦店 張怡寧、黃志祥等撐場

相隔十年體育用品股李寧（2331）再在港尖沙咀黃金地段開旗艦店，並舉行剪綵儀式。

對於在香港再開旗艦店，李寧（2331）主席兼創辦人李寧直言：「繼續開！這是第一家！」，而且指開店會「很快，陸續就來了，不用等很久」。他又指「很開心，希望能夠在香港把業務做好！」

活動中，李寧的太太陳永妍及一對子女李小寧及李小妍亦罕有現身撑場。此外，信和（0083）主席黃志祥就由二仔兼信和集團聯席董事黃永龍(David)陪同出席、私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）創辦人蔣家強、前國家乒乓球女將張怡寧等。

對於李寧再落戶香港，旗艦店開幕首日反應及人流均不俗，更有內地來港讀書的學生斥逾4000港元消費。據來自廈門的蘇同學指李寧在科技和設計都比較其他國內品牌好，如「李寧䨻」、「李寧弓」等都有使用獨特材料。

蘇同學本身亦選用上李寧背囊，他指，自己八月還在廈門時也有逛李寧的門店，感覺產品種類及售價與內地都差不多，也沒看見特別設計的產品，但往後也會來此旗艦店選購，又認為李寧設計科技都不錯，品牌能在香港做下去。

至於以往曾在國內經商的香港消費者黎先生則指，外國體育品牌一直非常強勢，李寧品牌在內地名氣強及出名，但在香港就不同，不過都「真心想試一試感覺點，做運動都會驚冼，佢哋話有種鞋底防滑技術，都幾有趣，所以想試一試」。

以往李寧在港一直贊助不少體育活動，但黎先生認為贊助與獲得消費者是不同領域，而旗艦店能否一直做下去亦非只靠一兩件產品，而是要產品質量、設計及宣傳等賺持續性。

對於通關會否有影響，黎預計通關對品牌無太大幫助，因為「內地都有得買啦」，而且今明兩年本港經濟會差，認為旗艦店會「壓力幾大」，但希望李寧「唔好做一浸就完」，能繼續做下去。

據了解，今日李寧亦向所有來臨的嘉賓派禮品包，內有一頂李寧帽及優惠券。

 

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