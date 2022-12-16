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多次為中央防疫政策發聲 環時前總編輯胡錫進確診新冠

多次為中央防疫政策護駕、《環球時報》前總編輯胡錫進於微博宣布確診新冠肺炎。

他指，過去一星期，去了醫院、急救中心、商超、快遞公司等「複雜地方」採訪，預感到自己很難躲過，但也抱著可以「在刀尖上跳一個漂亮平安舞」的僥倖，很注意個人防護。惟今天早上快測呈陽性，內心反而踏實。

胡錫進對自己「中招」表示高興，稱「陽了好啊，現在北京市那麼多人感染了，我要是不陽，簡直不足以平民憤」。他又指，自己症狀算不上很重，個人對疾病承受能力比較強，染上新冠肺炎，也對他沒有太大影響，只是從昨天開始，停止外出採訪，轉陰前將嚴格居家隔離。

胡錫進又提到，周圍的親朋好友大部分都染疫，「國家決定放開封控，老胡跟著洪流往前走，無論經歷什麼，我都不會覺得孤獨」。他更稱，看到很多同伴感染後，做感染群體的一分子，「我覺得很踏實」。

 

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