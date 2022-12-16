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恒指收市升82點 科指升0.31% 齊失10天線 全周跌2.2%及5% 北水轉流出

美期歐股亞股A股向下，港股獨升。副總理劉鶴表示在考慮支持地產業的新舉措，內房股升；憧憬香港與內地下月通關，地產、消費股上升；美國PCAOB稱完全取得內地公司檢查授權，科技股上升。

恒指午後變動不大，持今早低開24點，高位升252點，低位跌238點，高低波幅491點。

恒指收市升82點或0.42%，報19450點，大市成交金額1360億元，較上日增加28.79%，是12月14日1363.64億元成交後最多；國指升43點或0.66%，報6634點。恒生科技指數收報4149點，升0.31%。

藍籌股成交金額625億元，佔大市成交45.95%；科指成份股成交金額345.97億元，佔大市成交25.43%；國指成份股成交金額491.5億元，佔大市成交36.13%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、京東（9618）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。

藍籌50隻升，21隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升8.7%，收報152.4元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.99%，收報8.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）創52周高，見283.2元，收報279元，升3.95%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報15.14元，跌6.89%。

恒指失守10天線(19467.79點)，續低於200天線(19673.69點)。科指10天線(4198.26點)而復失，守住200天線(4114.49點)。

北水南下合計淨流出15.69億元，終止單日流入南水北上合計淨流入43.62億元人民幣，較上日減少11.64%，連續第3日流入，累計流入109.49億元。

一周表現

恒指本周累跌2.26%或450點，跌幅是11月25日後最大，當時收市跌幅為2.33%；本周表現最佳的是東方海外（0316），累升10.51%，其次為恒安（1044）及九龍倉置業（1997），分別升7.49%及6.29%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌16.66%，其次為阿里健康（0241）及龍湖（0960），分別跌14.36%及12.54%。

國指本周累跌2.92%或199點，跌幅是10月28日後最大，當時收市跌幅為8.85%；本周表現最佳的是聯想（0992），累升3.7%，其次為中芯國際（0981）及石藥（1093），分別升3.67%及3.37%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌16.66%，其次為理想汽車（2015）及龍湖集團（0960），分別跌12.77%及12.54%。

科指本周累跌5.04%或220點，跌幅是11月25日後最大，當時收市跌幅為6.48%；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升7.28%，其次為攜程（9961）及聯想（0992），分別升4.73%及3.7%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌18.67%，其次為阿里健康（0241）及小鵬（9868），分別跌14.36%及12.91%。

午後消息股表現

副總理劉鶴表示在考慮支持地產業的新舉措，內房股升中海外（0688）收報21.15元，升2.42%；龍湖（0960）收報25.8元，升1.98%；華潤置地（1109）收報35.95元，升3.9%；碧桂園（2007）收報2.85元，升5.95%。碧桂園服務（6098）收報19.96元，升6.85%。

憧憬香港與內地下月通關，地產、消費股上升。恒地（0012）收報26.9元，升1.89%；新地（0016）收報105.1元，升0.86%；九龍倉置業（1997）收報45.6元，升2.47%；華潤萬象（1209）收報38.5元，升2.12%；百威（1876）收報24.45元，升1.66%；安踏（2020）收報99.1元，升1.95%；金沙中國（1928）收報25.9元，升0.97%；銀河娛樂（0027）收報52.5元，升1.25%。

李寧（2331）尖沙咀開旗艦店 張怡寧、黃永祥等撐場。收報62.5元，升0.64%。

今早及隔晚消息股表現

藥明生物（2269）：兩子公司已從美國商務部未經核實名單中移除。收報51.3元，升5.45%。

兩公司最快今日1公布業績，績前表現如下，萬邦投資（0158）收報103元，無升跌。奧思集團（1161）收報1.42元，跌1.39%。

太古地產（1972）以55.5億元人民幣，向遠洋集團（3377）和非全資附屬公司遠洋服務（6677）購入成都遠洋太古里五成權益。太古地產收報19.3元，跌1.63%。遠洋集團（3377）收報1.1元，升8.91%。遠洋服務（6677）收報2.38元，跌4.8%。

PCAOB稱完全取得中國公司檢查授權，中概股風險大減。阿里巴巴（9988）收報86.45元，升0.64%；京東（9618）收報225元，升1.53%。

海底撈（6862）公布分派特海，特海：6月結清欠負海底撈4.71億美元，料未來或不以溢利派息。收報20.8元，升4%。

東航（0670）上月客運運力投入跌43%，國際線升四成。收報3.35元，跌1.18%。

羅兵咸辭任雅居樂（3383）核數師，曾要求雅生活（3319）交代近28億元投資及借款等。雅居樂收報2.92元，升3.18%。雅生活（3319）收報10.24元，升3.75%。

傳澳門政府明與6獲牌博企簽合同。濠賭股新濠國際發展（0200）收報8.91元，升1.02%；美高梅中國（2282）創52周高，見8.9元，收報8.82元，升5%；澳博（0880）收報4.31元，跌0.46%；永利澳門（1128）收報9.12元，升1.45%；銀河娛樂（0027）收報52.5元，升1.25%；金沙中國（1928）收報25.9元，升0.97%。

匯豐、恒生、渣打、中銀均已公布加P 0.25厘。匯控（0005）收報47元，跌0.42%；恒生（0011）收報129元，升1.02%；渣打（2888）收報57.4元，無升跌；中銀香港（2388）收報26.15元，升0.97%。

國航（0753）11月客運運力投入按年跌26%，按月跌11%。收報7.33元，跌0.81%。

俊盟國際（8062）(EFT Solutions)：冀成為數碼港元技術支援商，帶領普及至零售層面。收報0.172元，無升跌。

長和（0001）：米高嘉道理將辭任，其子斐歷嘉道理獲任獨立非執董。收報45.45元，升1.34%。

中達集團（0139）：成為TikTok電商官方授權合作機構。創52周高，見0.14元，收報0.114元，升1.79%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見220.4元，收報220.4元，升1.57%；新東方（9901）創52周高，見27.1元，收報26.65元，升6.81%；美高梅中國（2282）創52周高，見8.9元，收報8.82元，升5%；興瀘水務（2281）創52周高，見1.05元，收報0.86元，無升跌；神威藥業（2877）創52周高，見8.05元，收報8元，升3.9%；威高股份（1066）創52周高，見12.82元，收報12.64元，升3.1%；攜程（9961）創52周高，見283.2元，收報279元，升3.95%；大家樂（0341）創52周高，見14.34元，收報14.34元，升7.82%；H&H國際（1112）創52周高，見17.94元，收報16.9元，升10.31%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見51.05元，收報55.35元，升6.44%；濠暻科技（2440）低見1.55元，收報1.64元，無升跌；美皓醫療（1947）低見0.5元，收報0.52元，跌5.45%。

6隻股份創52周低，包括Hypebeast（0150）低見0.42元，收報0.43元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.65元，收報0.65元，跌4.41%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，升1.34%；力高集團（1622）低見1.59元，收報1.61元，無升跌；皇朝家居（1198）低見1.27元，收報1.27元，跌7.3%。

異動股

上升異動股，包括，萬華媒體（0426）收報0.135元，升35%；睿見教育（6068）收報0.305元，升28.69%；山東新華製藥股份（0719）收報15.62元，升27.61%；思考樂教育（1769）收報2.06元，升24.1%；eprint（1884）收報0.79元，升23.44%；協鑫新能源（0451）收報1.35元，升20.54%；旭通（1826）收報0.102元，升18.6%；名仕快相（8483）收報0.068元，升17.24%；步陽國際（2457）收報0.34元，升13.33%；米蘭站（1150）收報0.172元，升12.42%。

下跌異動股，包括，遠見控股（0862）收報0.089元，跌15.24%；順興（1637）收報0.25元，跌13.79%；火幣科技（1611）見52周低2.57元，收報2.57元，跌13.76%；豐德麗（0571）收報0.255元，跌12.07%；世紀睿科（1450）收報2.24元，跌10.76%；塗鴉智能（2391）收報12.6元，跌8.96%；福森藥業（1652）收報1.47元，跌8.7%；衛龍（9985）收報9.15元，跌8.68%；易緯集團（3893）收報0.435元，跌8.42%；光啟科學（0439）收報0.12元，跌8.4%；創新奇智（2121）收報21.75元，跌8.23%。

 

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