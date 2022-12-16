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澳6博企今簽新賭牌合同 承諾投資總額1188億澳門元

澳門政府公告，行政長官今日下午在政府總部，分別與6間博企簽署《澳門特別行政區娛樂場幸運博彩經營批給合同》，批給期限均為十年，合同自2023年1月1日起生效。

投標文件提及，上述企業就維持本地員工的就業穩定，以及創設條件促進本地員工向上流動等方面，都作出明確的承諾；而合共承諾投資在非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的10倍。

六間公司在投標文件中，承諾的投資總額為1188億澳門元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為1087億元，博彩項目的投資總額為101億元，非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的10倍；亦包括未來十年批給期間的發展計劃及執行方案。

新的博彩經營批給確定後，澳門博彩及旅遊業的發展將進入新階段，承批公司將按照投標時的承諾，著力開拓外國客源市場以及按計劃落實各項非博彩項目，重點圍繞會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂等十個範疇，透過舉辦高水平活動及打造標誌性項目，提升澳門的國際形象和對遊客的吸引力。

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